به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان مبنی بر دورکاری ادارات استان در روز دوشنبه بیست و ششم مردادماه ۱۴۰۵ به دلیل پیشبینی افزایش دما و ضرورت پایداری و مدیریت شبکه برق استان، کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اطلاعیهای صادر کرد.
بر اساس این تصمیم، کلیه واحدهای ستادی و شعب بانکهای استان بهاستثنای شعب کشیک تعطیل خواهند بود.
شعب کشیک بانکها از ساعت ۸ صبح الی ۱۱ آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی هستند. همچنین کلیه بانکها موظفاند در هر شهرستان حداقل یک شعبه کشیک جهت ارائه خدمات بانکی به مشتریان فعال داشته باشند.
از مشتریان درخواست شده حتیالامکان از خدمات غیرحضوری بانکها استفاده کرده و صرفاً در صورت ضرورت به شعب کشیک مراجعه کنند.
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