به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب گرمسار در فرمانداری این شهرستان، خواستار توجه جدی مدیران استانی به مسائل و نیازهای آبی گرمسار شد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرای طرح آبرسانی به گرمسار، اظهار کرد: برای جبران این افزایش هزینه‌ها، نیازمند افزایش اعتبارات هستیم و تزریق منابع می‌تواند به تأمین بخش مهمی از نیازهای آبی شهرستان کمک کند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اجرای طرح لوله‌گذاری انتقال آب از بند انحرافی سیمین‌دشت تا سد نمرود، گفت: واگذاری اجرای این طرح یکی از موضوعاتی است که در این زمینه با وزارت نیرو مذاکراتی صورت گرفته است.

عربی با بیان اینکه مردم گرمسار خواستار تکمیل پروژه سد نمرود هستند، تأکید کرد: حقابه مردم گرمسار از این سد باید تحقق یابد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، افزود: بخش قابل توجهی از این طرح انجام شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه موانعی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد، خاطرنشان کرد: انتظار ما از مسئولان این است که برای رفع این موانع اقدام کنند تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

عربی همچنین آزادسازی دریاچه سد و جابه‌جایی روستاهای واقع در محدوده مخزن را از دیگر موضوعات مرتبط با سد نمرود عنوان کرد و گفت: این مسائل همچنان بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تعیین تکلیف است.