مصوبات شورای توسعه فعالیت های قرآنی لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه ای با فعالان فرهنگی و قرآنی ضمن بیان مسائل مرتبط با زمینه مسائل قرآنی گفت: کارهای قرآنی حتماً باید به صورت مردمی پیش رود و می توان گفت که بار اصلی فرهنگ بر دوش مردم است که منبع و ریشه و هویت فرهنگ در متن قرآن است.

وی ادامه داد: حتماً کار قرآن باید مردمی پیش برود و حاکمیت موظف است از کار مردمی در حوزه قرآن حمایت کرده و تسهیل گری و تنظیم گری را رقم بزند.

قمی با اشاره به اینکه خود از مجموعه های مردمی قرآنی برخواسته است، افزود: ما نزدیک به بیش از بیست سال پیش در یک نهاد قرآنی تلاش می‌کردیم تا به عنوان مثال شحات انور را از طریق خودمان به عنوان طیف مردمی پیگیری کرده و ایشان را به ایران بیاوریم. در واقع خودم سالها مربی حفظ قرآن بودم و در این زمینه نیز نقش آفرینی کرده ام و من خودم مجموعه قرآنی داشته ام.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه به عرصه فعالیت های قرآنی ناآشنا نیست، تصریح کرد: به هرحال بعضی از نهال هایی که بذرش از قدیم کاشته شده و تا کنون روییده است، تبدیل به شجره طیبه شده و بعضی به آفت خورده است.

وی با اشاره به اینکه خیلی از موسسات ریشه دار بوده که به ثبت رسیده اند، اظهار داشت: من خودم را خادم خادمین قرآن برای تمام مجموعه های قرآنی می‌دانم. باید بدانیم که اگر بین مان به هر دلیلی به کدورت و اختلاف ایجاد شده جدی نگیریم، بلکه قرآن را به عنوان کتابی مقدس پیگیری کنیم و آنقدر اختلافات را جدی نگیریم که مردم دیده نشوند.

قمی به درک شرایط و وضع جامعه در حال حاضر تأکید کرد و ادامه داد: باید گرفتاری های مردم در این شرایط پر مخاطره را مدنظر قرار داد. با این همه فشار از تمام جهت ها نمی توان انتظار ایستادگی از مردم داشت الا اینکه نور هدایت قرآن به قلب مردم سرازیر شود.

وی با اشاره به اینکه باید مسأله موسسات مردمی در اولویت قرار داده شود، اظهار داشت: گاهی نظرات کارشناسانه متفاوت با عملکرد می شود به این دلیل که مسأله موسساتی که در انتظار تمدید مجوز پروانه خود هستند حل شود. گرچه موسسات نیز مهم نیستند و به اعتباری تنها مردم هستند که اهمیت دارند و انس و الفتی در بین آحاد مردم باید برقرار شود.

قمی با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای توسعه تأکید کرد و ادامه داد: ساختارهای حاکمیتی مثل شورای توسعه نیز وظایف حاکمیتی خود را دارند و هر آنچه که تصویب کنند برای سازمان تبلیغات لازم الاجراست.

رییس سازمان تبلیغات عزم و انگیزه قرآنیان را اصلاح و پیشبرد، نام برد و گفت: خودم را در مسیر قرآنی با انسانهای زلالی طرف می‌بینم، گرچه اشتباهات رویه ای، خلقی، رفتاری و عملکردی از هر مجموعه ای موجب گرفتاری هایی شده و من خودم را موظف می‌دانم کمک کنم تا این گرفتاری ها حل شود ولی در آخر من فکر نمی‌کنم بتوانم مسائل قرآنی کشور را به تنهایی حل کنم.

قمی با اشاره به اینکه موسسات مردمی، بازوی فرهنگی انقلاب هستند، افزود: مسأله قرآن در پیشبرد اهداف قرآنی انقلاب را مجموعه های مردمی باید پیش ببرند و هر چه بازوی جریانات مردمی قدرتش بیشتر شود حاکمیت به آنها افتخار خواهد کرد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان گفت: مشورت با تمام صاحبان اندیشه و بزرگان را افتخار خود میدانم و اگر لازم باشد خدمت مقام معظم رهبری برای بازشدن گره ای که این روزها در جامعه قرآنی کور شده خواهم رسید.