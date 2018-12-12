اختصاص مبلغ ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عمران روستای سیریک قدیم

عبدالله پرتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طی بازدید و ملاقات چهره به چهره ای که هفته پیش با مردم روستای سیریک قدیم که با حضور رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیریک داشتیم توانستیم با همکاری بنیاد مسکن و بخشی هم از طرف خیرین ،برای توسعه زیر ساختها وآبادانی این روستا نیز اعتبارجذب کنیم.

پرتابیان افزود: با واگذاری این اعتبارات بیش از ۸ هزار متر مربع از کوچه و معابر روستا که بخش عظیمی از معابر و کوچه های این روستا بهسازی و آسفالت می شود.

وی اظهارداشت: راه مواصلاتی و دسترسی مردم روستای سیریک قدیم به طول ۲ کیلومتر که با مشارکت دهیاری و خیرین روستا زیرسازی شده با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی تا سه ماه آینده آسفالت خواهد شد.

فرماندار شهرستان سیریک ابراز کرد: به منظور رفع مشکل افت فشار و جبران کمبود آب شرب مردم روستای سیریک قدیم مقدار ۴۰۰ متر لوله شماره ۷۰ نیز در جهت برطرف کردن مشکل آب شرب مردم روستا واگذار می شود.

پرتابیان یادآور شد: هدف از حضور مسئولان و مدیران ادارات شهرستان ضمن ملاقات چهره به چهره با مردم روستا ، بررسی مسائل و مشکلات مردم و تصمیم گیری برای رفع مشکلات، ایجاد امید، رضایتمندی و اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت است.

پرتابیان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات مردم به دلیل عدم دسترسی به مسئولان مربوطه حل نشده و یا مورد بی توجهی قرار گرفته که با این نوع بازدیدها این مشکلات از نزدیک به سمع و نظر مسئولان می رسد و مسئولان ضمن آشنایی با آنها در راستای رفع و حل آنها اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حل سریع مشکلات و مسائل مردم از مهمترین وظایف دولتمردان است اظهار کرد: یکی از اهداف مهم حضورفرماندار و بخشداران و روسای ادارات در روستاها و بازدید میدانی و ارتباط چهره به چهره با مردم بزرگوار با هدف شناسایی و رفع مشکلات مردم انجام می گیرد.

فرماندار سیریک جمعیت روستای سیریک قدیم ۳۴۳ نفر عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: همزمان با انجام امور عمرانی، خدماتی و پیگیری نیازها و مسائل روستاها باید برای بهبود امور اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اخلاقی، ورزشی و آسیب های اجتماعی نیز تلاش کرد.

پرتابیان در ادامه به نقش و حضور بانوان در عرصه های مختلف جامعه تأکید کرد و افزود: مشارکت بانوان در امور روستا را مهم و تاثیر گذار برشمرد.

وی با تأکید بر مسئولان نبست به رفع موانع و مشکلات روستاییان اضافه کرد: جهت رفع مسائل و مشکلات مردم و روستای سیریک قدیم شامل رفع نوسات برق ، بهبود وضعیت آب شرب، آسفالت کردن راه دسترسی،راه اندازی خانه ورزش ،کمک به خانوادهای بی بضاعت با مشارکت کمیته امداد، تامین روشنایی آرامستان ، تعریض راه روستا و کمک مالی و عاطفی به دانش آموزان باز مانده از تحصیل و بی بضاعت از برنامه‌های است که و جهت اجرا به مدیران و نهادهای متولی ابلاغ شده است.