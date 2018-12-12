دنبال افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست منطقه‌ای مدیران کمیته امداد استان بوشهر در شهر دلوار تنگستان اظهار داشت: کمیته امداد یکی از ثمرات انقلاب است که ماندگاری و اعتلای این نهاد به دلیل پایه بندی به اعداف متعالیش بوده است.

وی افزود: در طی این چهل سال خدمات کمی و کیفی این نهاد روز به روز افزود شده به گونه ای که امروز در حوزه های مختلفی به جامعه محروم کشور خدمات می دهد که بخش عمده ای از این خدمات جز وظایف سایر وزارت خانه ها محسوب می شود.

نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته امداد امروز در خصوص تحت پوشش قراردادن مددجویان به لحاظ پرداخت خدمات مستمری، درمان، آموزش و تخصیل، ازدواج، اشتغال و ساخت مسکن در حالی فعال است که برای هر کدام از این فعالیت ها، یک وزارت خانه ایجاد شده است در حالی که در روز اول که کمیته امداد تاسیس شد چنین وظایفی تعریف نشده بود.

شهریاری ادامه داد: امروز کار در کمیته امداد به سطحی رسیده که وظیفه مستمری دادن جزء وظایف حاشیه ای این نهاد قلمداد می‌شود و هدف اصلی توانمندسازی مددجویان به عنوان یک هدف پایه دار است.

وی با اعلام این که کمیته امداد یکی از کم‌حاشیه‌ترین و بی‌بروکراسی‌ترین دستگاه‌هایی است که به فوریت در کمک به محرومین گام بر می دارد ، بیان کرد: در بودجه های سنواتی تلاش کرده ایم که کمیته امداد به خوبی دیده شود و به دنبال این هستیم که در سال آینده به همان گونه که به حقوق کارمندان دولت افزوده شده به مستمری مددجویان کمیته امداد نیز افزوده می شود.