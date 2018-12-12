به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نصرالله جهانگرد با اشاره به اقداماتی که در چند سال گذشته در حوزه خدمات ارتباطی انجام شده است، گفت: با اینکه این توسعه با تاخیر ۸ ساله انجام شد اما با شتابی که در پیاده سازی شبکه ارتباطات سیار داشتیم هم اکنون دسترسی در سراسر کشور به ارتباطات متحرک و موبایل برای همه امکان پذیر شده است.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات ارتباطی بستری برای توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تحول دیجیتال را تسریع می کند به توسعه اکوسیستم کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور ۴۱ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه شامل ۶ صندوق سرمایه گذاری اصلی و ۳۵ صندوق سرمایه گذاری فرعی وجود دارد که از تولد یک شرکت تا رسیدن آن به بازار، کمک می کنند.

جهانگرد با اشاره به اینکه در لبه این بازار، نظام قانونی ساکت است، ادامه داد: در نظام قانونی ایران مقررات محکمی برای اینکه که یک محصول داخلی سهم بازار را به دست آورد وجود ندارد و بیشتر متکی به مدیران است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات ارائه برنامه برای انتخاب های صحیح در این حوزه را یکی دیگر از برنامه ها عنوان کرد و گفت: بسترسازی در محیط های شتاب دهنده و کمک کننده به شرکت های نوپا برای رشد بیشتر و قدرت رقابت در سطح ملی و بین الملل را در قالب پارک و کریدور، پیگیری می کنیم.

جهانگرد با اشاره به نفوذ تکنولوژی به سایر رشته ها و تلاش های وزارت ارتباطات در قالب توافق نامه هایی با دستگاه های مختلف برای استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای ارتقای بهره وری، خاطرنشان کرد: در برنامه داریم با مطالعات مقایسه ای به یک برنامه ملی در این حوزه برسیم.

وی به اهمیت دسترسی شرکت های ICT به بازارهای ملی و بین المللی اشاره و پارک تخصصی ICT را محیطی برای بزرگتر شدن شرکت های نوپا و کسب قدرت رقابت در سطح ملی و بین المللی عنوان کرد.