۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

فرمانده انتظامی فریدونکنار:

شرور عامل ایجاد رعب و وحشت در بیمارستان فریدونکنار دستگیر شد

فریدونکنار - فرمانده انتظامی فریدونکنار از دستگیری شرور سابقه دار و عامل ایجاد رعب و وحشت در بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین رمضان نژاد اظهار داشت:نیمه شب گذشته در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر این که فردی با عربده کشی و ایجاد درگیری قصد ورود به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان را دارد بلافاصله ماموران کلانتری مرکزی این فرمانده به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار،تصریح کرد: متهم ضمن ایجاد درگیری قصد ورود به داخل بخش را داشته با ممانعت نگهبانان بیمارستان مواجه شد که با حضور ماموران انتظامی در محل، نامبرده با ماموران انتظامی نیز درگیر شد.

سرهنگ رمضان نژاد، خاطر نشان کرد: علیرغم دعوت ماموران به حفظ آرامش، متهم هیچگونه توجهی به فرمان پلیس نداشته و با سلاح سرد به عوامل بیمارستان و افراد حاضر در صحنه حمله ور شد که ماموران در چندین مرحله اخطار با استفاده از قانون بکارگیری سلاح وی را زمینگیر و دستگیر کردند.

وی همچنین اظهار داشت: متهم پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و موضوع در دست بررسی است.

