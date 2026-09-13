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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

پایان درگیری ۶ نفره با دستبند پلیس در فومن

پایان درگیری ۶ نفره با دستبند پلیس در فومن

فومن- فرمانده انتظامی فومن از دستگیری ۶ نفر در جریان یک نزاع طایفه‌ای و برهم زدن نظم عمومی در بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت خبر یک فقره درگیری طایفه‌ای در داخل شهر، مأموران انتظامی به محل اعزام و ضمن خاتمه دادن به درگیری، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

وی افزود: افراد درگیر حدود یک ساعت بعد در بخش اورژانس بیمارستان بار دیگر با یکدیگر و عوامل انتظامات درگیر شده و موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی شدند که مأموران انتظامی با همکاری یگان امداد وارد عمل شده و ۶ نفر از عوامل این نزاع را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فومن تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با دستور قضائی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6945932

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