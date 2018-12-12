۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۳۳

در پی وقوع زلزله های پیاپی؛

ستاد بحران نهاوند به آماده باش در آمد/ مردم هوشیار باشند

نهاوند-درپی وقوع دو زلزله ۲.۹ ریشتری و ۳.۱ ریشتر در شهرستان نهاوند ستاد بحران این شهرستان به آماده باش در آمد.

مراد ناصری فرماندار نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع دو زلزله ۲.۹ و ۳.۱ ریشتری که دقایقی قبل شهرستان نهاوند را لرزاند ستاد بحران شهرستان به حالت آماده باش در آمده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شدت زلزله ها کم بوده است، گفت: درحال حاضر از طریق بخشداری های شهرستان آمار و اطلاعات از خرابی های احتمالی در حال دریافت است اما خوشبختانه تاکنون هیچگونه مئردی اعلام نشده است.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه گزارش نهایی پس از جمع بندی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت، گفت: مردم ضمن رعایت نکات ایمنی امشب را هوشیار باشند.

شایان ذکر است که هجدهم آذرماه سال جاری نیز زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر شهر برزول از توابع شهرستان نهاوند را لرزاند.

