به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد در پاسخ به سئوالات مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها اظهار کرد: کم شدن ورودی حوزه علمیه برای بالابردن کیفیت پذیرش بوده است.
وی افزود: آرام آرام سطح پذیرش را بالا میبریم، کما این که مجوز تاسیس مدرسه علمیه به سادگی داده نمیشود.
مدیر حوزههای علمیه در مورد کمبود طلاب برای تبلیغ گفت: از سال گذشته از طلاب تعهد میگیریم که اگر نیاز بود باید برای امر تبلیغ اعزام شوند.
آیتالله اعرافی در مورد دغدغه مهاجرت علما به استانها اظهار کرد: خیلی وقت است که در مورد مهاجرت علما به استانها صحبت میشود اما این کار نیاز به ایجاد زیرساخت لازم دارد.
وی تاکید کرد: بخشی از فعالیتهایی که انجام میشود همچون ایجاد گروه علمی، راه اندازی سطوح عالی و درس خارج، واگذاری اختیار امتحانات و... به منظور ایجاد زیرساختهای مهاجرت علما به استانهاست.
مدیر حوزههای علمیه در مورد کاهش اعزام استادان اخلاق به استانها گفت: هیچ بودجه برنامهای نداریم و بودجه حوزه علمیه نصف شد. استادان اخلاق به کل استانها اعزام میشدند اما امسال همه آنها حذف شد. در عین حال به معاون تهذیب گفتم که به اندازه سال قبل اعزام داشته باشد.
وی تصریح کرد: اصل زیرساخت حوزه انقلابی این است که حوزه علمیه، استاد داشته باشد، رشته تحصیلی تاسیس و طلبه تربیت کند.
آیتالله اعرافی از پیگیری امضای ۳۰ تفاهم نامه با نهادهای دیگر خبر داد و افزود: به تازگی دو تفاهم نامه به امضا رسیده و مابقی آنها در دست اقدام است.
وی افزود: به فکر تربیت مدیر روحانی هستیم و مناطق محروم مورد توجه است. در کمک هزینه تحصیلی مناطق محروم امتیاز دارند.
مدیر حوزههای علمیه از اخذ مجوز برای بکارگیری ۵۰۰ سرباز طلبه خبر داد و افزود: در سهمیه سرباز طلبه مشکلی نداریم و حدود ۵۰ نفر بکارگیری شدهاند.
وی با بیان این که حدود ۴ هزار مدرسه امین در کشور وجود دارد از اجرای طرح حبل المتین در ۶۰ مدرسه به صورت آزمایشی خبر داد.
آیتالله اعرافی با بیان این که مرکز مطالعات راهبردی حوزه علمیه ۲۰ پروژه را دنبال می کند، افزود: ۱۰ هزار طلبه در سطوح عالی دانشگاهی در حال تحصیل هستند.
به گفته مدیر حوزههای علمیه، حضور طلبه در دانشگاه مزایایی دارد ولی این که به صورت افسارگسیخته باشد خوب نیست.
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