رونق اشتغال و رفع موانع تولید اولویت های ضروری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه دیروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان که اولین جلسه رسمی خود بعداز انتصاب به استانداری آذربایجان شرقی بود گفت: بستر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی، عدم توسعه یافتگی در کشور است.

وی سپس اظهار داشت: توجه به اشتغال و رفع موانع تولید و توجه به محیط زیست، مهم ترین اولویت ‌های مدیریتی بنده در استان خواهد بود. برخی می ‌گویند چنین کلی گویی ناشی از کم توجهی است ولی این نکات کلیات برنامه است و باید به صورت ریز به رفع موانع توسعه استان بپردازیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصادی به معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه دامن می‌ زند، ادامه داد: مشکلات با رویکرد نگاه به درون قابل حل است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است، گفت: برای همین باید از بخش خصوصی به صورت جدی حمایت شود. برای پیشبرد اهداف توسعه ‌ای استان، بخش خصوصی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در خصوص مشکلات اشتغال در استان گفت: کاستی ‌هایی در زمینه اشتغال داریم و با همفکری و تعامل می توان بر مشکلات غلبه کرد.

وی با بیان اینکه سیاست ‌های قبل از دهه ۹۰ سیاست عرضه محور بود، گفت: سیاست این بود که مسکن بیشتر و راه بیشتری ایجاد کنیم، ولی هم اکنون روی توانمندسازی باید تمرکز و تقاضا را مدیریت کنیم.

وی گفت: بسیاری از مشکلات فعلی جامعه همچون مشکلات اقتصادی با نگاه بر توان داخلی قابل حل است.