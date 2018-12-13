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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

رئیس پلیس راه استان زنجان:

طرح زمستانی پلیس راه زنجان آغاز شد

طرح زمستانی پلیس راه زنجان آغاز شد

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طرح زمستانی پلیس راه زنجان با ۷۰ اکیپ از ۲۲ آذرماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مظفری صبح پنجشنبه در مراسم آغازبه‌کار طرح زمستانی پلیس‌راه، افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما طرح زمستانی پلیس‌راه از ۲۲ آذرماه شروع و تا ۲۲ اسفندماه در سطح محورهای مواصلاتی استان زنجان استان ادامه دارد. 

وی اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به رانندگان  پلیس‌راه تمام اقدامات و برنامه‌ریزی لازم را تدوین کرده  و در اجرای طرح زمستانی دستگاه‌های اجرایی اورژانس، راه و شهرسازی، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها، هلال‌احمر و مدیریت بحران مشارکت دارند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در اجرای طرح زمستانی، پلیس‌راه زنجان با بیش از ۷۰ اکیپ در قالب ۲۵۰ نفر به‌صورت گشت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان زنجان فعالیت می‌کنند. 

مظفری تأکید کرد: در اجرای این طرح چند اکیپ ثابت در گردنه‌های برف‌گیر و حساس به‌صورت ۲۴ ساعته حضور خواهند داشت و هدف از اجرای این طرح خدمات‌رسانی به مسافران در محورهای مواصلاتی استان در مواقع بحرانی و تقویت ایمنی جاده‌ها است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان یادآور شد: در اجرای این طرح از ماشین‌آلات سبک و سنگین هم استفاده خواهد شد تا هیچ‌گونه مشکلی درراه‌های استان زنجان به وجود نیاید و خودروهایی که معاینه فنی نداشته باشند اجازه تردد ندارند. 

کد مطلب 4483973

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