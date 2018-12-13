کاهش ۱۰ درجه ای دما/ جوی آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه احمدی، با بیان اینکه بر این اساس با توجه به سکون و پایداری هوا انتظار داریم که در کلانشهرها و شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در تهران، اراک، قم و همینطور اصفهان افزایش غلظت آلایندههای جوی و آسمان غبارآلود را داشته باشیم، اظهارداشت: اما شرایط بارندگی تنها در بخشهایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر از جمله نواحی شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و بخشهایی از استان اردبیل و گیلان وجود دارد.
این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: بر این اساس در این مناطق بارش خفیف باران و در نواحی سردسیر بارش برف را پیشبینی میکنیم ودر شرایط دمایی نوسانات خاصی را پیشبینی نمیکنیم و تنها افت دما در بخشهای شمالی کشور را خواهیم داشت.
وی گفت: افزایش سرعت وزش باد، باعث باز شدن آب های خلیج فارس میشود و درروزهای میانی هفته آینده، سامانه بارشی وارد بخشهای غربی و شمال غربی خواهد شد.
احمدی افزود: امروز آسمان تهران صاف، همراه با غبار است و دما در گرم ترین ساعت روز به حدود ۱۲ درجه بالای صفر خواهد رسید.
به گزارش مهر، بر اساس نقشه های هواشناسی در استانهای واقع در سواحل خزر و شمال غرب کشور دمای هوا ۱۰ درجه کاهش می یابد. همچنین فردا (جمعه) ۲۳ آذر ماه با نفوذ هوای سرد شمالی روی سواحل جنوبی دریای خزر و شمال غرب کشور، برای استانهای واقع در این مناطق افزایش ابر، بارش پراکنده و کاهش دمای هفت تا ۱۰ درجهای پیشبینی میشود.
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از بعدازظهر امروز و به تدریج اوایل فردا در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، قزوین، البرز و شمال تهران ابرناکی و وزش باد پیشبینی میشود.
امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه) ۲۲ و ۲۳ آذر ماه نواحی مرکزی و غربی دریای خزر مواج خواهد بود.
فردا (جمعه ۲۳ آذر ماه) تهران کمی ابری، افزایش ابر و گاهی وزش باد پیشبینی میشود. بیشترین و کمترین دمای تهران در این روز ۱۵ و سه درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین شرایط جوی تهران در روز شنبه (۲۴ آذر ماه) صاف، گاهی همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۱۴ و چهار درجه سانتیگراد خواهد بود.
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