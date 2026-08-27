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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

۷ مصدوم در برخورد پراید و تیبا در محور گرگان ـ علی‌آبادکتول

۷ مصدوم در برخورد پراید و تیبا در محور گرگان ـ علی‌آبادکتول

گرگان ـ برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه تیبا در محور گرگان ـ علی‌آبادکتول، هفت مصدوم بر جای گذاشت که با تلاش نیروهای امدادی هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه تیبا در محور گرگان ـ علی‌آبادکتول خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محدوده پلیس راه تقی‌آباد رخ داد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه قرق با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این سانحه هشت حادثه‌دیده داشت که هفت نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: دو نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر و پنج مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی از سوی شهروندان، گفت: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به مسیر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانند از وقوع بسیاری از حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث جاده‌ای، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.

کد مطلب 6929930

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