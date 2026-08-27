رونمایی از دیوارنگاره «مبل، منبت و انگور» در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر،شهردار ملایر عصر پنج شنبه در مراسم رونمایی از دیوارنگاره «مبل، منبت و انگور» با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: این دیوارنگاره با هدف تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری منطقه طراحی شده و تلفیقی از 2 برند جهانی و ارزشمند این شهرستان را به تصویر می‌کشد.

مجید فرجی افزود: این اثر هنری بخشی از میراث غنی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ملایر را که در حوزه‌های صنایع‌دستی و کشاورزی بی‌نظیر است، بازنمایی می‌کند.

شهردار ملایر با تشریح جزئیات محتوایی این اثر، خاطرنشان کرد: در این دیوارنگاره فرآیند حیات انگور از برداشت تا تبدیل شدن به محصولات متنوعی همچون کشمش و شیره و همچنین چرخه حیات درخت و تبدیل آن به صنایع منبت و مبل، با ظرافت هنری روایت شده است.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد جاذبه‌های بصری در شهر، تصریح کرد: این پروژه با هزینه ۵۰ میلیارد ریال شامل مصالح و اجرای دیوار پشتی اجرا شده و هدف ما تبدیل آن به یک جاذبه گردشگری شاخص در منطقه است.