افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه عمرانی و خدماتی در آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری، استاندار قزوین، همزمان با برنامههای هفته دولت عصر پنجشنبه با حضور در شهرستان آبیک، چند طرح عمرانی و خدماتی را افتتاح و کلنگزنی کرد.
بهرهبرداری از سالن ورزشی ثامنالائمه
سالن ورزشی چندمنظوره ثامنالائمه شهرستان آبیک با حضور استاندار قزوین به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه ورزشی با زیربنای ۲ هزار و ۱۹۵ مترمربع و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای ورزشی و ارتقای سطح سلامت جامعه احداث شده است.
نوذری در آیین افتتاح این پروژه، سرمایهگذاری در حوزه ورزش را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی علاوه بر ایجاد زمینه برای فعالیتهای ورزشی، در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت سلامت عمومی نیز نقش دارد.
آغاز ساخت مدرسه ۶ کلاسه در آبیک
همچنین در جریان سفر استاندار قزوین به آبیک، عملیات اجرایی پروژه احداث مدرسه ۶ کلاسه الحاقی ثامنالائمه آغاز شد.
این پروژه با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی منطقه و ارتقای سرانه فضاهای آموزشی در شهرستان آبیک اجرا خواهد شد.
استاندار قزوین در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی، اجرای پروژههای مدرسهسازی را از اقدامات اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی عنوان کرد.
افتتاح ساختمان جدید پزشکی قانونی آبیک
ساختمان جدید پزشکی قانونی شهرستان آبیک نیز همزمان با هفته دولت و با حضور محمد نوذری افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای خدماتی و قضایی شهرستان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای ارائه خدمات پزشکی قانونی به شهروندان احداث شده است.
بهرهبرداری از ساختمان جدید پزشکی قانونی آبیک، زمینه ارائه خدمات تخصصی مرتبط با این حوزه را در فضای مناسبتر فراهم میکند.
افتتاح سه مدرسه خیرساز در بشاریات
همچنین سه پروژه آموزشی خیرساز در بخش بشاریات شهرستان آبیک با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.
این مدارس در روستاهای زعفران و یزبر احداث شدهاند و با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی، افزایش سرانه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در مناطق روستایی به بهرهبرداری رسیدند.
نوذری در آیین افتتاح این مدارس، مشارکت خیرین در کنار دولت را ظرفیتی مهم برای توسعه فضاهای آموزشی دانست و بر ضرورت تداوم این همکاری برای کاهش فاصله امکانات آموزشی میان مناطق مختلف تأکید کرد.
استاندار قزوین همچنین بهرهبرداری از این فضاهای آموزشی را گامی مؤثر برای فراهم کردن محیطهای استاندارد آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در شهرستان آبیک عنوان کرد.
این پروژهها در چارچوب برنامههای هفته دولت و با هدف تقویت زیرساختهای آموزشی، ورزشی و خدمات عمومی شهرستان آبیک به بهرهبرداری رسیدند.
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