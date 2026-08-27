مرکز آنژیوگرافی ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کلوندی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز آنژیوگرافی ملایر با قدردانی از نقش مجمع خیرین سلامت و مجموعه بیمارستان فرشچیان در تحقق این پروژه، اظهار کرد: پس از حضور هیئت علمی دانشگاه در ملایر در تاریخ ۲۸ تیرماه با هدف بهره‌برداری از این مرکز در هفته دولت تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت که منجر به تحقق این هدف ظرف مدت ۳۸ روز شد.

وی افزود: این مرکز پس از سه سال انتظار اکنون آماده ارائه خدمات تخصصی به جمعیت جنوب استان و استان‌های مجاور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با ارائه جزئیات هزینه‌های احداث، بیان کرد: مجموع هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی این مرکز آنژیوگرافی افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تصریح کرد: این مبلغ شامل ۸۰ میلیارد تومان برای دستگاه آنژیوگرافی، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات جانبی و هزینه‌های مربوط به ابنیه و تاسیسات است و حدود ۲ میلیارد تومان نیز صرف تامین تجهیزات حفاظت در برابر اشعه از جمله پنج کاور تخصصی و عینک‌های حفاظتی شده است.

کلوندی با اشاره به آغاز عملیاتی خدمات و درمان هفت بیمار نخست در این مرکز بر لزوم تداوم فعالیت‌ها تاکید کرد و خواستار توجه نهادهای ذی‌ربط برای قرارگیری خدمات آنژیوگرافی در پوشش بیمه‌ای شد تا امکان پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و تداوم ارائه خدمات فراهم شود.