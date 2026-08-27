به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور شامگاه امروز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از فاز نخست کاروانسرای تاریخی دهدز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ادای احترام به خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدای مدافع حرم، سلامت و امنیت، اظهار کرد: آغاز بهره‌برداری از فاز نخست این کاروانسرا اتفاقی خوشحال‌کننده است؛ بنایی که از سال ۱۳۸۷ موضوع بازسازی آن مطرح شد، اما برای مدت طولانی راکد مانده بود.

وی افزود: این کاروانسرا در زمینی به مساحت حدود دو هزار مترمربع و متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش مجموعه میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری و دیگر دست‌اندرکاران، امروز شاهد راه‌اندازی فاز نخست آن هستیم.

نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت تاریخی کاروانسرای دهدز، ادامه داد: اگر از سال ۱۳۸۷ پیگیری‌ها با جدیت بیشتری انجام می‌شد، این امکان وجود داشت که کاروانسرای دهدز نیز در شمار کاروانسراهای ثبت جهانی قرار گیرد؛ بنابراین انتظار می‌رود میراث فرهنگی با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کند تا این مجموعه در آینده در مسیر ثبت جهانی قرار گیرد.

ابراهیم‌پور همچنین بر ضرورت تعیین سازوکار بهره‌برداری و حفاظت از این مجموعه تأکید کرد و گفت: لازم است میان میراث فرهنگی و شهرداری تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه بهره‌برداری و حفاظت از کاروانسرا منعقد شود. همچنین با استقرار اداره میراث فرهنگی و گردشگری و فعال شدن ظرفیت‌های صنایع دستی و ایجاد غرفه‌های مرتبط، می‌توان این مجموعه را به یکی از مراکز مهم فرهنگی و گردشگری منطقه تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه دهدز از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری برخوردار است، تصریح کرد: شاید کمتر نقطه‌ای در خوزستان وجود داشته باشد که در این فصل از سال چنین آب‌وهوا و ظرفیت طبیعی داشته باشد، اما متأسفانه در سال‌های گذشته توجه کافی به میراث فرهنگی، مفاخر و ظرفیت‌های گردشگری دهدز نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بزرگ‌ترین مزیت منطقه دزپارت گردشگری است و سایر ظرفیت‌ها با فاصله قابل توجهی پس از آن قرار می‌گیرند. در یکی دو سال گذشته تلاش‌هایی برای ساماندهی مسائل گردشگری انجام شده، اما برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، وزارت میراث فرهنگی و مجموعه مدیریت استان و شهرستان باید حضور جدی‌تر و مستمرتری در منطقه داشته باشند.

ابراهیم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری، افزود: گردشگری تنها موضوعی فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود. هر پنج گردشگر می‌توانند زمینه ایجاد یک شغل را فراهم کنند و این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در گردشگری می‌تواند بخشی از بحران بیکاری منطقه را برطرف کند.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری آبی و قایق‌رانی در منطقه، بیان کرد: نمونه آن فعالیت قایق‌داران در تنگ قاسمی است که بر اساس برآوردهای انجام‌شده، روزانه تعداد قابل توجهی گردشگر جابه‌جا می‌شوند و گردش مالی قابل توجهی ایجاد می‌شود. اگر میراث فرهنگی و دستگاه‌های مسئول برای این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنند، بخش قابل توجهی از درآمد گردشگری می‌تواند در منطقه باقی بماند و برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های گردشگری گفت: نباید برای توسعه گردشگری منطقه همواره منتظر کمک‌های موردی دستگاه‌ها باشیم؛ اینجا خود یک گنجینه و منبع درآمد است و اگر درست مدیریت شود، می‌تواند اقتصاد شهرستان را متحول کند.

وی ادامه داد: برای تأمین اعتبار بازسازی کاروانسرای دهدز نیز پیگیری‌های متعددی در سطح وزارتخانه انجام شد و برای دریافت اعتبار مورد نیاز، طرح سؤال از وزیر و پیگیری‌های مستمر صورت گرفت؛ بنابراین اکنون که این مجموعه به بهره‌برداری رسیده، باید برای آینده آن نیز برنامه مشخصی داشته باشیم.

ابراهیم‌پور از فرماندار و مسئولان شهرستان خواست توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری و میراث فرهنگی داشته باشند و گفت: باید برای کاروانسرای دهدز برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد و دستگاه‌های مرتبط در این مجموعه حضور فعال داشته باشند تا این بنا به یک مقصد گردشگری شاخص تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد نوروز پیش‌رو یکی از شلوغ‌ترین ایام گردشگری در دزپارت باشد همه دوستداران فرهنگ، میراث و گردشگری باید برای رونق این منطقه دست به دست هم دهند. توجه به گردشگری، بوم‌گردی و میراث فرهنگی می‌تواند به‌عنوان یکی از دروازه‌های ورود گردشگران به خوزستان مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت‌های گردشگری منطقه به‌درستی شناخته و برای آن برنامه‌ریزی شود، کاروانسرای دهدز تنها یک بنای تاریخی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به نقطه‌ای برای ایجاد اشتغال، درآمد پایدار و شکوفایی اقتصادی شهرستان تبدیل شود.