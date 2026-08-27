پناهیان: دشمن بیش از هر چیز از حضور مردم در صحنه هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در اجتماع پرشور و مردمی شهرستان آمل با اشاره به مجاهدتهای شبانهروزی و مخلصانه رزمندگان و دانشمندان کشور در جبهههای مقاومت و میدانهای نبرد اظهار داشت: رزمندگان و دانشمندان این مرز و بوم در سختترین شرایط، ماهها دور از خانواده و در اعماق تونلها و زیر کوهها با وجود جراحتها و آسیبهای جسمی، مخلصانه در حال تلاش و مجاهدت هستند. دلگرمی و امید اصلی این مجاهدان، ایستادگی و حضور مردم در صحنه است.
وی با اشاره به دیدارهای خود با این رزمندگان افزود: رزمندگانی که با جانفشانیهای خود معادلات را به گونهای رقم زدهاند که توان دفاعی و لجستیکی دشمن به چالش کشیده شده است، تنها دو دغدغه و سؤال دارند؛ نخست جویای سلامتی رهبر معظم انقلاب هستند و دوم اینکه آیا مردم همچنان در صحنه حضور دارند؟ وقتی از سلامت رهبری و پشتیبانی مردم مطمئن شوند، با ارادهای پولادین وظیفه خود را در میدان به سرانجام میرسانند.
حجتالاسلام پناهیان با بیان اینکه ترس اصلی جبهه استکبار از مردمسالاری دینی و انسجام ملت است، تصریح کرد: دشمنان بیش از توان نظامی، از هوشیاری، بصیرت و خروش مردمی وحشت دارند. این بصیرت و آگاهی که ثمره ۴۷ سال هدایت و مجاهدت امامین انقلاب است، روندی توقفناپذیر دارد و امروز زمان برداشت ثمرات این درخت تناور است.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر بازتعریف کارکرد واقعی مساجد و هیئات مذهبی در تراز انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هویت اصلی مسجد، محصور شدن در چهاردیواری و بیتفاوتی نسبت به مسائل جامعه نیست. اینکه مسجد و هیئت از بطن جامعه جدا شود، سیاست دوران طاغوت بود؛ در حالی که ماهیت حقیقی مسجد، حضور در میدان و نقشآفرینی مستقیم مردم در اداره امور کشور است؛ همانگونه که در ایام محرم نیز جلوه عزاداریها در میادین و خیابانها نمایان شد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در پیشگاه ملت گفت: اداره واقعی کشور باید با محوریت مردم باشد، نه در انحصار جریانها و رسانههای حزبی غربیمسلک. مسئولان باید مستقیماً در جمع مردم حاضر شوند، دستاوردها، موانع و مطالبات را شفاف بیان کنند و به مردم گزارش دهند؛ چراکه نظارت و حضور مستقیم مردم، بزرگترین ضامن پیشرفت و سلامت کشور است.
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