به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه ساختمان جدید آتشنشانی شهر خامنه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، افتتاح و وارد مدار خدمترسانی شد.
این پروژه با هدف تقویت زیرساختهای ایمنی و امدادی شهر خامنه احداث شده و برای اجرای آن ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
همچنین در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان شبستر، پروژه تعریض و بهسازی جاده روستایی هریس نیز به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت راه و تسهیل دسترسی روستاییان اجرا شده است.
در ادامه این سفر، ساختمان جدید شهرداری تسوج نیز با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.
بهرام سرمست در ادامه برنامههای سفر خود به شهرستان شبستر، با حضور در شهر تسوج، ساختمان جدید شهرداری این شهر را افتتاح کرد.
افتتاح این پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، ارتقای خدمات عمومی و بهبود امکانات مورد نیاز شهروندان شهرستان شبستر انجام شد.
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