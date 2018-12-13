به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در مراسم افتتاح و بازدید از یازدهمین نمایشگاه ارگانیک تهران که با حضور چند تن از اعضای شورا و مدیران شهرداری در بوستان گفت‌وگو برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شهرداری برای تداوم پدیده غذای سالم و ارگانیک چه خواهد کرد، با اشاره به این‌که تامین محصولات غذایی سالم یکی از وطایف اصلی حاکمیت‌هاست، گفت: موضوع محصولات ارگانیک چند دهه است که در دنیا مطرح شده و تاثیرات زیست‌محیطی ناشی از استفاده از سموم و آفات از دلایل اصلی وجود این محصولات است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در نمایشگاهی که دوستان ترتیب دادند می‌بینیم با توجه به گواهی‌هایی که صادر می‌شود، اگر این محصولات کنترل کیفی لازم را از سر بگذرانند به این معناست که حتی قابل عرضه به باقی کشورها نیز هستند. ما در شهرداری تهران و سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار این مسیر را تعقیب خواهیم کرد چون هیچ موضوعی مهم‌تر سلامت شهروندان نیست.

حناچی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که چرا این نمایشگاه دائمی نیست، تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه اطلاع‌رسانی است که چنین محصولاتی وجود دارند و این نمایشگاه پیش از آن‌که محل عرضه باشد، محل معرفی است.

شهردار تهران گفت: ان‌شاءالله سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار این موضوع را جدی‌تر از پیش تعقیب خواهد کرد. موضوع محصولات غذایی ارگانیک هم پدیده نسبتا جدیدی است و البته با توجه به چرخه غذایی موجود، توجه به آن نیز بسیار ضروری است.

حناچی در جواب این پرسش که آیا محصولات ارگانیک در تمامی میادین میوه‌وتره‌بار عرضه خواهند شد، با تاکید بر این‌که حالت ایده‌آل این است، عنوان کرد: از آن جا که محصولات ارگانیک قیمت بیشتری دارند، باید کاری کنیم در تمامی میادین به اندازه نیاز شهروندان وجود داشته باشند.

وی در پایان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که خودتان چند وقت یک‌بار به میدان میوه‌وتره‌بار می‌روید، پاسخ داد: من هر هفته به میدان میوه‌وتره‌بار می‌روم.