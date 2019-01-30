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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

آمادگی میادین میوه و تره بار برای عرضه میوه عید نوروز

آمادگی میادین میوه و تره بار برای عرضه میوه عید نوروز

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار گفت: برای تأمین و عرضه انواع میوه و سایر اقلام مصرفی شهروندان برای ایام عید نوروز، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید  سعید راد در جمع معاونان سازمان و مدیران میادین میوه و تره بار پایتخت، با تاکید بر اینکه باید آمار و اطلاعات ما دقیق و بانک اطلاعاتی‌مان کامل باشد تا بتوانیم بر مبنای آن تحلیل‌های درست ارائه بدهیم، گفت: برای اینکه بتوانیم به مردم بهتر خدمت رسانی کنیم، باید درآمد داشته باشیم و از این رو، زیاندهی برخی بازارهای میوه و تره بار و وجود غرفه خالی در بعضی میدان‌ها و بازارها پذیرفته نیست.

وی با اشاره به اینکه برای تأمین و عرضه انواع میوه و سایر اقلام مصرفی شهروندان برای ایام عید نوروز، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم، اظهار کرد: سعی می‌کنیم تا در هفته آخر اسفند، میوه‌های پرتقاضای ایام عید همچون پرتقال، سیب قرمز و سیب زرد و همچنین اقلام پرمصرفی مانند سیب زمینی و پیاز را در میادین میوه و تره بار با شرایط ویژه در اختیار شهروندان قرار دهیم.

راد با بیان اینکه سازمان مدیریت میادین در توزیع کالاهای تنظیم بازار به کمک دولت آمده است، تصریح کرد: این سازمان تمام تلاش خود را به عمل می‌آورد تا محصولات مورد نیاز با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما با این وجود، معمولاً خدمات و زحمات همکاران این سازمان نادیده گرفته می‌شود و سازمان مدیریت میادین و کارکنان آن مظلوم واقع می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در پایان با تاکید بر اینکه مکانیزه کردن کامل همه پارکینگ‌های میادین میوه و تره بار در دستور کار این سازمان قرار دارد و این کار را از میدان جلال آل احمد آغاز کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: بیشترین تاکید را بر روی بحث «مشتری مداری» و تکریم مشتریان داریم و انتظار داریم شهروندانی که به میادین میوه و تره بار مراجعه می‌کنند از اینکه میادین را برای خرید انتخاب کرده‌اند، رضایت کامل داشته باشند.

کد مطلب 4528763
نورا حسینی

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