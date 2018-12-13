وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سومین جلسه کمیته مهندسی ایمنی راه کمیسیون ایمنی راه‌ها وزارت راه و شهرسازی، وقوع تصادفات در حومه شهرها و آمار بالای این نوع تصادفات در محدوده ۳۰ کیلومتر شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

دراین جلسه همچنین در خصوص ضوابط طراحی و ایمنی مربوط به ساخت و بهره‌برداری راه‌های اختصاصی و تهیه چارچوب راهبردهای ایمنی برای ارتقای ایمنی راه در محدوده ورودی شهرها با حضور اعضا و نمایندگان سازمانها و ارگانهای ذی‌ربط بحث و بررسی و مقرر شد کمیته مهندسی ایمنی‌راه با هماهنگی اعضا، چارچوب راهبردی مربوط به احداث، ایمنی، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های اختصاصی تهیه و به کمیسیون ایمنی راهها ارایه شود.

در این جلسه همچنین باتوجه به اینکه ۶۰ درصد تصادفات در حوزه ۳۰ کیلومتری شهرها و ۴۰ درصد تصادفات در حوزه برون شهری رخ می‌دهد، به دلایل بروز تصادفات محدوده ورودی شهرها، افزایش تداخل‌ها و تقاطع‌های هم سطح این محدوده، وجود شهرک نشین‌ها و مراکز آموزش و صنعتی و عدم توجه به جلو رانندگان در محدوده شهرها و عجله و شتاب برای رسیدن و یا خارج شدن از محدوده شهری اشاره شد.

در این جلسه همچنین به هم ریختگی بصری راننده و کاهش میدان دید افقی به دلیل وجود موانع مختلف از جمله وجود تابلوها، بیلبوردها و پوشش‌های گیاهی و در نتیجه عدم توجه راننده به جلو و وجود دسترسی ‌های متعدد و ناایمن نیز به عنوان دیگر عوامل بروز این تصادفات از سوی اعضا مطرح شد و درخصوص رفع این مشکلات و موانع راهکارهای پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، گسترش حمل‌ونقل عمومی به حومه شهرها، مشخص شدن نقاط پرتصادف هم‌پوشانی حومه شهرها، کنترل و نظارت سرعت در محدوده اطراف شهرها و همچنین افزایش تراکم نصب دوربین‌های کنترل سرعت و نیز کاهش سرعت در این محدوده‌ها از جمله مواردی بود که در جهت ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور در محدوده حومه شهرها و کاهش تصادفات جاده‌ای در این مناطق مطرح شد.

گفتنی است؛ سومین جلسه کمیته مهندسی ایمنی راه کمیسیون ایمنی راهها با حضور قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نماینده ریاست این سازمان در امور ایمنی حمل و نقل جاده‌ای، مدیرکل و معاون دفاتر آمار، ایمنی و ترافیک،‌دفتر توسعه ایمنی راه و حریم، نمایندگانی از وزارت کشور، پلیس راه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان استاندارد،‌کمیسیون ایمنی راه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها در محل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.