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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

در نشست مهندسی ایمنی راه‌ها بررسی شد؛

وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها

وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها

علل وقوع تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها در سومین جلسه کمیته مهندسی ایمنی راه‌ها بررسی و مقرر شد چارچوب راهبردی مربوط به احداث، ایمنی، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های اختصاصی تهیه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سومین جلسه کمیته مهندسی ایمنی راه کمیسیون ایمنی راه‌ها وزارت راه و شهرسازی، وقوع تصادفات در حومه شهرها و آمار بالای این نوع تصادفات در محدوده ۳۰ کیلومتر شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

دراین جلسه همچنین در خصوص ضوابط طراحی و ایمنی مربوط به ساخت و بهره‌برداری راه‌های اختصاصی و تهیه چارچوب راهبردهای ایمنی برای ارتقای ایمنی راه در محدوده ورودی شهرها با حضور اعضا و نمایندگان سازمانها و ارگانهای ذی‌ربط بحث و بررسی و مقرر شد کمیته مهندسی ایمنی‌راه با هماهنگی اعضا، چارچوب راهبردی مربوط به احداث، ایمنی، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های اختصاصی تهیه و به کمیسیون ایمنی راهها ارایه شود.

در این جلسه همچنین باتوجه به اینکه ۶۰ درصد تصادفات در حوزه ۳۰ کیلومتری شهرها و ۴۰ درصد تصادفات در حوزه برون شهری رخ می‌دهد، به دلایل بروز تصادفات محدوده ورودی شهرها، افزایش تداخل‌ها و تقاطع‌های هم سطح این محدوده، وجود شهرک نشین‌ها و مراکز آموزش و صنعتی و عدم توجه به جلو رانندگان در محدوده شهرها و عجله و شتاب برای رسیدن و یا خارج شدن از محدوده شهری اشاره شد.

در این جلسه همچنین به هم ریختگی بصری راننده و کاهش میدان دید افقی به دلیل وجود موانع مختلف از جمله وجود تابلوها، بیلبوردها و پوشش‌های گیاهی و در نتیجه عدم توجه راننده به جلو و وجود دسترسی ‌های متعدد و ناایمن نیز به عنوان دیگر عوامل بروز این تصادفات از سوی اعضا مطرح شد و درخصوص رفع این مشکلات و موانع راهکارهای پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، گسترش حمل‌ونقل عمومی به حومه شهرها، مشخص شدن نقاط پرتصادف هم‌پوشانی حومه شهرها، کنترل و نظارت سرعت در محدوده اطراف شهرها و همچنین افزایش تراکم نصب دوربین‌های کنترل سرعت و  نیز کاهش سرعت در این محدوده‌ها از جمله مواردی بود که در جهت ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور در محدوده حومه شهرها و کاهش تصادفات جاده‌ای در این مناطق مطرح شد.

گفتنی است؛ سومین جلسه کمیته مهندسی ایمنی راه کمیسیون ایمنی راهها با حضور قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نماینده ریاست این سازمان در امور ایمنی حمل و نقل جاده‌ای، مدیرکل و معاون دفاتر آمار، ایمنی و ترافیک،‌دفتر توسعه ایمنی راه و حریم، نمایندگانی از وزارت کشور، پلیس راه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان استاندارد،‌کمیسیون ایمنی راه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها در محل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.

کد مطلب 4484101
سمیه رسولی

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