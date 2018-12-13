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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:

میانگین ۷ کشته در هر ۱۰۰کیلومتر محور ارتباطی/افزایش حوادث رانندگی

میانگین ۷ کشته در هر ۱۰۰کیلومتر محور ارتباطی/افزایش حوادث رانندگی

اردبیل - مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: به دلیل حوادث رانندگی به صورت سالیانه در هر ۱۰۰ کیلومتر راه ارتباطی هفت کشته در این استان به ثبت می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری ظهر پنجشنبه در نشست خبری شورای حمل و نقل با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری تعداد حوادث و کشته‌های جاده‌ای اردبیل افزایش یافته و توجه به برطرف‌سازی نقاط حادثه‌خیز و برخورداری منطقه از بزرگراه‌های مناسب به مساعدت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه آمار حوادث و کشته‌های رانندگی استان اردبیل از میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: محورهای مواصلاتی استان اغلب در مسیر کوهستانی و صعب‌العبور قرار داشته و این موضوع بهسازی راه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: کل پروژه‌های در حال احداث استان اردبیل ۳۵۶ کلومتر بوده و در حوزه ساختمان و تاسیسات عمرانی نیز ۲۰ پروژه در حال تداوم فعالیت‌های مرتبط است.

به گفته وی از املاک حقوقی نزدیک به ۹ هکتار تسهیل اراضی شده و ۳۰۰ مورد سند تک برگی نیز صادر گردیده است.

حیدری یادآور شد: برای استان اردبیل در بخش مسکن مهر ۴۱ هزار و ۳۷۵ واحد برنامه تعریف شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۵۵۶ واحد آماده بهره‌برداری و استفاده می‌باشند.

افزایش سه برابری بودجه راه و شهرسازی اردبیل

وی از برنامه‌ریزی برای احداث ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با وجود اینکه در سال ۹۷ بودجه فصلی راه و شهرسازی روند کاهشی داشته اما در استان اردبیل نسبت به بودجه ۹۶، از افزایش سه برابری برخوردار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه، اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در بودجه سال ۹۸  با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد اما همچنان امیدواریم این اتفاق در استان اردبیل به وقوع نپیوسته و در اجرایی کردن پروژه‌های راه و شهرسازی با سرعت مناسبی پیش رویم.

حیدری از نزدیک شدن به اتمام طرح مطالعاتی جاده‌های شمال استان از گرمی تا بیله‌سوار خبر داد و  تصریح کرد: طرح مطالعاتی بقیه راه‌های مواصلاتی استان نیز بین پنج تا شش ماه آینده به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 4484184
محمد میرزایی ناطق

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