میانگین ۷ کشته در هر ۱۰۰کیلومتر محور ارتباطی/افزایش حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری ظهر پنجشنبه در نشست خبری شورای حمل و نقل با اصحاب رسانه استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری تعداد حوادث و کشته‌های جاده‌ای اردبیل افزایش یافته و توجه به برطرف‌سازی نقاط حادثه‌خیز و برخورداری منطقه از بزرگراه‌های مناسب به مساعدت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه آمار حوادث و کشته‌های رانندگی استان اردبیل از میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: محورهای مواصلاتی استان اغلب در مسیر کوهستانی و صعب‌العبور قرار داشته و این موضوع بهسازی راه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: کل پروژه‌های در حال احداث استان اردبیل ۳۵۶ کلومتر بوده و در حوزه ساختمان و تاسیسات عمرانی نیز ۲۰ پروژه در حال تداوم فعالیت‌های مرتبط است.

به گفته وی از املاک حقوقی نزدیک به ۹ هکتار تسهیل اراضی شده و ۳۰۰ مورد سند تک برگی نیز صادر گردیده است.

حیدری یادآور شد: برای استان اردبیل در بخش مسکن مهر ۴۱ هزار و ۳۷۵ واحد برنامه تعریف شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۵۵۶ واحد آماده بهره‌برداری و استفاده می‌باشند.

افزایش سه برابری بودجه راه و شهرسازی اردبیل

وی از برنامه‌ریزی برای احداث ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با وجود اینکه در سال ۹۷ بودجه فصلی راه و شهرسازی روند کاهشی داشته اما در استان اردبیل نسبت به بودجه ۹۶، از افزایش سه برابری برخوردار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه، اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در بودجه سال ۹۸ با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد اما همچنان امیدواریم این اتفاق در استان اردبیل به وقوع نپیوسته و در اجرایی کردن پروژه‌های راه و شهرسازی با سرعت مناسبی پیش رویم.

حیدری از نزدیک شدن به اتمام طرح مطالعاتی جاده‌های شمال استان از گرمی تا بیله‌سوار خبر داد و تصریح کرد: طرح مطالعاتی بقیه راه‌های مواصلاتی استان نیز بین پنج تا شش ماه آینده به پایان خواهد رسید.