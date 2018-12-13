به گزارش خبرنگار مهر، سعید وکیلی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۶ استان کشور دارای طرح آمایش سرزمینی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر از ۳۱ استان کشور، ۲۶ استان کشور دارای طرح آمایش سرزمینی هستند.

وی بیان کرد: طرح امایش سرزمین در پنج استان دیگر کشور نیز در حال تهیه است که پیش بینی می شود تا پایان دیماه در این استان ها تهیه شود.

معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار داشت: مطالعات یک هزار و۸۹ برنامه آمایش سرزمینی استان ها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر طرح امایش سرزمینی زمینه ساز توسعه کشور است، بیان کرد: باید از ظرفیت های هر منطقه بیشترین بهره را برای توسعه گرفت.

معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد: اجرای برنامه ها در طرح امایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود که اهداف تحقق یابد.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری از استان های پر ظرفیت کشور است که توسعه این استان باید بر پایه ظرفیت ها و پتانسیل ها انجام شود.