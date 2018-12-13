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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۰:۱۰

سنای آمریکا۲قطعنامه علیه عربستان درباره جنگ یمن وخاشقجی تصویب کرد

سنای آمریکا۲قطعنامه علیه عربستان درباره جنگ یمن وخاشقجی تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا پیش نویس قطعنامه توقف حمایت نظامی از ائتلاف متجاوز به یمن و یک قطعنامه دیگر درباره قتل روزنامه نگار منتقد سعودی را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس سنای آمریکا پیش نویس قطعنامه توقف حمایت نظامی از ائتلاف متجاوز به یمن را که عربستان سرکردگی آن را برعهده دارد، به تصویب رساند.

بر اساس این گزارش، مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه این قطعنامه را با ۵۶ رأی موافق در مقابل ۴۱ رأی مخالف تصویب کرد.

سنای آمریکا روز گذشته نسبت به بررسی پیش نویس قطعنامه ای برای پایان دادن به حمایت نظامی از ائتلاف متجاوز به یمن رای داده بود.

این قطعنامه از سوی «برنی ساندرز» که حمایت آمریکا از جنگ یمن را مانعی برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران یمن دانسته بود، ارائه گردید.

همچنین قطعنامه دیگری که توسط «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ارائه و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی معرفی می‌کند، امشب به عنوان دومین قطعنامه علیه عربستان به تصویب رسید.

کد مطلب 4484472

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