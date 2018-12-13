استعفای مدیران دو شغله سازمان ها وصندوق های تابعه وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شریعتمداری توئیتر نوشت: در انجام وعده ای که به مردم دادم و در اجرای تبصره ٢ از ماده '٢٤١ ق ت'استعفای تمامی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره دوشغله در صندوقها و سازمانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اخذ و مورد موافقت قرار گرفت ضمن تشکر از همکاری آنها اسامی شان انتشار می یابد.

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وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این رسیدگی معلوم شد که متأسفانه کمتر از دو درصد از اعضای هیأت مدیره این شرکت ها از جامعه بانوان فرهیخته کشور هستند. در اصلاح این نقص مهم حتماً اقدامات عملی و اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

