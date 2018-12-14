ویزیت رایگان ۱۲۰ نفر به همت پزشکان جهادگر دزفولی درمناطق محروم

بهروز اسمائیل چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۵ تیم پزشکی به منطقه محروم خیبر از توابع شهرستان دزفول اعزام شد، اظهار کرد: این تیم اعزامی که متشکل از پزشک زنان، داخلی، اطفال، ماما، پزشک عمومی و دندان پزشک بود با وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات به مردم این منطقه روز گذشته به خدمت پرداختند.

وی بابیان اینکه در مناطق عشایری این روستا نیز سرکشی انجام شد، افزود: تعدادی از بیماران به صورت سرپایی درمان شدند اما طبق ارزیابی انجام شده سه نفر از آنها به درمان بینایی سنجی و ساخت عینک نیاز دارند که بعد از اتمام اردوی جهادی این امر پیگیری خواهد شد.

رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی دزفول با بیان اینکه این برنامه به مدت یک روز برگزار شد، افزود: علاوه بر خدمات پزشکی تست قند، تست فشارخون و جی.آم.آری از دیگر خدمات این اردوی جهادی بود.

چگنی گفت: تیم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرستان دزفول برای ادامه بحث محرومیت زدایی منطقه در حوزه عمران به منظور خدمت تا روزجمعه مستقر هستند.

وی درباره وضعیت درمان و بهداشت این روستا عنوان کرد: در این روستا با توجه به فاصله زیادی که با شهر دارد اقدامات خوبی از جمله درمانگاه‌های شبانه‌روزی و آمپوپلانس فوریت های پزشکی که به صورت ۲۴ساعت خدمت دهی می‌دهد به همت دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است .

رئیس بسیج جامعه پزشکی دزفول گفت: در فعالیت هریک از این تیم های پزشکی در صورت نیاز بیماران به بیمارستان شهرستان برای درمان و خدمات رایگان ارجاع داده می شود.

چگنی در ادامه افزود: کلیه خدمات و همکاری ها دراین زمینه توسط سپاه ناحیه مقاومت بسیج دزفول، کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان دزفول، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و همچنین حوزه مقاومت بسیج ابوالفضل (ع) بخش چغامیش است.