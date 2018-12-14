به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور ازغدی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، اظهار کرد: مراسم نماز جمعه محمدی(ص) و علوی(ع) و نماز جمعه انقلاب اسلامی با بقیه نماز جمعه ها متفاوت است، نماز جمعه تریبونی است که باید در آن هم خدمات حکومتی ها به مردم توضیح داده شود تا مردم سوءظن پیدا نکنند و هم مسئولان به مردم پاسخ دهند، رهبری نباید پاسخگوی قصور مسئولان باشد، رهبری را پاسخگوی کارکرد چند میلیون کارگزار حکومت در سه قوه نکنیم آنها را اینجا بیاوریم تا خودشان پاسخ مردم را بدهند، رهبری باید پاسخگوی وظایف خود باشند، از بین هزاران مسئول اگر چند نفر سعی در خراب کردن وجهه نظام دارند باید آنها را معرفی کنیم.

نماز جمعه نباید تریبونی برای تکرار مکررات بی فایده باشد

وی گفت: نماز جمعه باید بتواند دهه به دهه مخاطبانش را تجدید کند، نماز جمعه ها نباید به تریبونی برای تکرار مکررات و کلی گویی های بی فایده و کم فایده تبدیل شود، نماز جمعه محل طرح مشکلات اجتماعی با راه حل انقلابی است، نباید بگذاریم کارگر بیکاری که بر اثر اقتصاد برجامی آسیب دیده است، بی جواب بماند.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: باید خدمات و صدماتی که مسئولان داشتند در نمازجمعه مطرح شود، مسئولان نهادهای مختلف هم باید قصور خود را بپذیرند، رهبری گفتند ما تابع حضرت امیرالمومنین (ع) هستیم و باید کاملاً شفاف و مسئولیت پذیر باشیم، یکی از نهادهایی که هم باید پاسخگو باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد.

وی گفت: همه باید جواب بدهند در دوره ای که مسئولیت داشتند چه کردند؟ نباید پاسخگوی کوتاهی ما در نهادهای مختلف رهبری باشد، نماز جمعه انقلاب اسلامی نماز جمعه امیرالمومنین(ع) است که زنی به نام سوده می آید و به امیرالمومنین می گوید پیش از خواندن نماز به سوال من پاسخ بده، امیرالمومنین نزد او می رود و از سوالش می پرسد سوده می گوید مسئول فردی خشن و بی ادب است، امیرالمومنین از مسئولانی که در آنجا قرار دارند توضیح می خواهد و وقتی از صحت آن قضیه مطلع می شود، نامه ای می نویسد و به سوده می دهد و می گوید با این نامه برو و به آن مسئول بگو برکنار شدی.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نماز جمعه باید محلی برای امر به معروف و نهی از منکر باشد، به نسل جوان و جدید احترام بگذاریم، انتقادها را سرکوب نکنیم، با شتاب حرف نزنیم اما حتماً با هم حرف بزنیم، نماز جمعه زنده جریان خون را در رگ های جامعه زنده نگه می دارد، ما بار سنگینی را از دهه ۵۰ و ۶۰ کشیدیم و این بار باید دیگر روی شانه فرزندانمان قرار گیرد، همه ما می میریم اما انقلاب و اسلام می ماند، نگذاریم افرادی به مسئولیت ها آویزان شوند و وجهه انقلاب را خراب کنند، نماز جمعه را عقیم نکنیم.

رحیم پور ازغدی گفت: نماز جمعه جای تکرار کلیات نیست اینجا تریبونی برای پاسخگو کردن سران سه قوه و شفاف سازی بیت المال است، نماز جمعه محل رصد کردن ساده زیستی ملازمان بیت المال است که بیت المال نشود بیت الحال، نماز جمعه محل پاسخگو کردن حوزه ها و مراجع تقلید است، دوره کلیات و مکررات گذشته، جامعه پیش رفته است و شما جا ماندید، اکنون دوره استثنایی تشیع است، بسیاری از سنگرهای فقهی و معرفتی باقی مانده، امام خمینی (ره) گفتند مراقب خطر نفوذ تا حد مرجع سازی باشید، ایشان همچنین گفتند مرجعیت ، نمایشی یا ارثی نیست، اشرافیگری خیانت به شیعه است، امام خمینی (ره) به برخی گفتند شما ضعیفید آقا.

وی افزود: آنجایی که باید شفاف و منطقی سخن بگویید تعدادتان کم است، نماز جمعه باید به مردم امید دهد و دشمنان را مأیوس کند، امام جمعه همواره باید در کنار کارگر محرومی که قربانی خصوصی سازی های بی نظارت یا اقتصاد برجامی شده است ، بایستد، تشریفات در نماز جمعه حرام است، صف اول نماز جمعه و جلوی دوربین نشستن فضیلت نیست، برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی چند مسئول دزد و حقوق نجومی بگیر را به صف اول بیاورید و عین رفتار امام علی (ع) آنها را شلاق بزنید، مدیرانی که دروغ گفتند، وعده دروغ دادند و ترس های دروغ پروراندند به اینجا بیاورید و به مردم معرفی کنید، عزل و نصب ها را در اینجا انجام بدهید.

دو نفر از سران قوا اصلا در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی شرکت نمی‌کنند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: من به عنوان یک عضو اینجا آمده ام در ابتدا می گویم که در فضای مجازی تا اطلاع ثانوی اصل را بر دروغ بودن بگذارید من در فضای مجازی صفحه ای ندارم و تعجب می کنم که مسئولان از یک طرف توئیتر فیلتر می کنند و از طرفی دیگر از آن استفاده می کنند، این کار توهین به مردم است، در شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نفر از سران سه قوه در جلسات اصلاً شرکت نمی کنند که این خلاف قانون است، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی رئیس جمهور فعلی خیلی از جلسات را لغو می‌کند و رکورد پایین ترین مصوبات شورا در چند سال اخیر برای چند سال اخیر است، جلسات ما ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار تشکیل می شود.

رئیس‌جمهور مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نمی‌کند

رحیم پور ازغدی ادامه داد: اسنادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که بعضی از آنها ۳۰ تا ۴۰ جلسه یعنی نزدیک به یک سال مطرح شده اما به مقام اجرایی که می رسد رئیس جمهور قبول نمی کند. بیش از ۱۵ مصوبه مهم به دفتر رئیس جمهور رفته و آنها نه جواب می دهند و نه اجرایی می کنند که این هم خلاف قانون است، رئیس جمهور می گوید اینها در دست مشاوران ما قرار دارد اما بعد از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کسی حق ندارد نظر بدهد و باید این مصوبه برای اجرا برود، کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل در حال اجرا در دولت است در حالی که چند سال قبل شورای نگهبان اشکالاتی به آن وارد کرد اما سند ملی کودک و نوجوانان که روی آن بسیار کار کردیم مدت ها در دفتر رئیس جمهور قرار دارد و اجرایی نمی شود، این تنها یک مثال است که مظلومیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را نشان می دهد، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه فرماندهی بدون فرمانبر است، بعضی از دوستان ما هم در این شورا رفتار دوگانه دارند، اعضای شورا هم جهت نیستند، در این شورا از افراد لیبرال مذهبی و محافظه کار بله قربان گو تا افرادی که خط امام خمینی (ره) را شناخته اند اما عرضه ندارند، داریم، ما از هیچ جا بازخواست نمی شویم که بگوییم چه کاره هستیم؟

وی ادامه داد: مصوبات خوبی داشتیم که آرشیو شدند و عملی نمی شوند. روسای سه قوه، وزیران و مدیران در هیچ یک از مصوبات بودجه ها و عزل و نصب ها پاسخگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستند، اگر می خواهیم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه فرهنگی باشد باید دادگاهی تشکیل شود و افرادی که به مصوبات آن عمل نمی کنند بازخواست شوند، ما شرعاً قرارگاه عالی مدیریت و ضامن اجرای آن در کشور هستیم اما شبیه به تفنگ بی گلوله می مانیم، رهبری چند وقت پیش گفتند من در پیشگاه خدا می گویم که شما را شناختم و سر این کار گذاشتم اما شما کوتاهی کردید، باید مسئولان درباره سینما، موسیقی، تئاتر، فضای مجازی بی شناسنامه شده و دیگر نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما پاسخگو باشند یا بگویند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نادرست است یا آن را اجرا کنند؛ با حیثیت مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی بازی نکنید.

چرا مصوبات شورا را در دفتر رئیس‌جمهور معطل می گذارید و مصوبات سازمان ملل را سریع اجرا می‌کنید؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سه روز پیش این بحث بود که چرا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دفتر ریاست جمهور معطل می گذارید و مصوبات سازمان ملل را سریعاً اجرا می کنید؟، سند ۲۰۳۰ هنوز نیامده اجرا شده است تا کی می خواهید تفکر غرب زده داشته باشید و غرب پرست باشید، تا کی می گویید «ما نمی توانیم» و آنها می توانند، انتظار نداشتیم در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی افرادی وجود داشته باشند که اینگونه عمل کنند؟.

رحیم پور ازغدی افزود:​ من پیش از آمدن به اینجا گفتم می خواهم بروم و در نماز جمعه توضیحاتی ارائه بدهم، کتابچه ای درباره خدمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به من دادند که اتفاقاً دهها مصوبه بسیار خوب در آن قرار دارد که اگر اجرا می شد شرایط خیلی خوبی می داشتیم، افرادی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، می گویند از ما چیزهایی خواستند اما ابزار ندادند ما ابزار تشویق یا تنبیه دستگاه ها را نداریم، حلقه وصل بین اسناد بالادستی یا پایین دستی وجود ندارد، ما بهترین اسناد بالادستی را در جهان داریم اما وقتی سراغ اسناد پایین دستی می آییم چیزی نمی بینیم به خصوص در حوزه فرهنگی اینچنین است، در حوزه فرهنگی یک سال پیش سند مهندسی فرهنگی تهیه شد اما هنوز یک جلسه هم برای اجرای آن تشکیل نشده است.

وی گفت:​ بعضی ها می گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی بحران مشروعیت دارد اما از سال ۵۹ امام خمینی (ره) گفتند ضرورت وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی امری مستمر است.

برخی افراد در سه قوه حرف‌های بنی صدر و بازرگان را تکرار می‌کنند

سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه تهران افزود: بعد از چهل سال افرادی را می بینیم که در سه قوه حرف های دهه شصت بازرگان و بنی صدر را می زنند، حرف ها همان حرف هاست اما آدم ها عوض شده اند، این همان ارتجاع است، افرادی که ۳۰ - ۴۰ سال پیش آدم های درجه ۳ جبهه انقلاب بودند حالا که قدرت دستشان است حرفشان را عوض کرده اند، امام خمینی (ره) می گویند دانشگاه نباید در خدمت استعمار باشد، الان این تسامح سالهاست که دارد صورت می گیرد، در سال ۶۳ امام خمینی (ره) گفتند می خواهند انقلاب بارور شود و این وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مقام معظم رهبری هم در سال ۹۲ گفتند فرهنگ در حاشیه نیست بلکه اقتصاد و سیاست در حاشیه فرهنگ قرار دارند دولت و مسئولان باید به فرهنگ عمومی جامعه نگاه کنند و ببینند جامعه دارد به کجا می رود اگر در راستای قانون اساسی عمل نکنیم مشروعیت نداریم.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ گفتند دایره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار وسیع تر از دانشگاه ها و آموزش و پرورش است، شما باید در قبال کل فرهنگ جامعه پاسخگو باشید، امام خمینی (ره) هم گفتند اساتید وابسته به شرق و غرب باید پاکسازی شوند و انقلابی هم در حوزه و دانشگاه صورت بگیرد و باید از فرهنگ بدآموز غربی خارج شویم، رهبری هم گفتند مرکزی که همه به دنبالش هستیم شورای انقلاب فرهنگی است جایی که باید به فعالیت های پراکنده جهت دهد.

وی گفت: در سال ۱۳۸۶ هم مقام معظم رهبری به شوراها گفتند به ابعاد جدید تهاجم فرهنگی توجه کنید، اینها می خواهند در نسل آینده انقلاب را از ریشه دربیاورند، مقام معظم رهبری همچنین در سال ۹۰ گفتند شما قرارگاه اصلی هستید و وظیفه شما تعیین سیاست های راهبردی است و نهادهای اجرایی باید به مصوبات شما عمل کنند.

مشکل ما در روسای سه قوه است

رحیم پور ازغدی افزود: اعضای حقوقی و سران سه قوه بیایند و بگویند ما به این دلایل به مصوبات عمل می کنیم یا به این دلایل عمل نمی کنیم، راه دیگری هم وجود دارد اینکه اعضای حقیقی استعفا دهند و در محضر مقام معظم رهبری بگویند ما نمی توانیم از عهده این کار برآییم؛ مقام معظم رهبری می گویند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد قانون است اما عده ای می گویند قانون نیست، مشکل ما در عالی ترین سطوح حکومت است، مشکل ما در روسای سه قوه است، همه مسئولان دولت باید اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را وظیفه خود بدانند، مصوبات دولت قانون نیست اما لازم الاجراست، مصوبات این شورا هم در حکم قانون است، امام خمینی (ره) هم گفتند این مصوبات باید اجرا شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در دنیا به لحاظ اسناد بالادستی اول هستیم اما وقتی به پایین می آییم می بینیم هر کسی هر کاری می خواهد انجام می دهد در زمان همه رئیس جمهورها مصوباتی داریم که نه ابلاغ و نه اجرا شده، وظیفه این شوراست که سیاست ها و برنامه ریزی های علمی فرهنگی کشور را برنامه ریزی و روزآمد کند که مثلاً صد دانشگاه وابسته به دولت تأسیس نشود و بعد تعطیل شود، مدیریت کلان کل دستگاه های فرهنگی، آموزشی و رسانه های کشور بر دوش شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی باید اختیاراتی هم به ما داده شود، افرادی که پول بیت المال در دستشان هست باید در کنار ما باشند.

وی افزود: رصد مستمر تحولات در زمینه علمی، فرهنگی و فناوری و حمایت از نظریه پردازی و مناظره در حوزه و دانشگاه بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، شما باید از مدیریت حوزه ها جواب بخواهید که با کرسی های مناظره و نظریه پردازی چه کردید؟ با مواردی که تصویب شد و اجرایی نشد چه کردید؟ اکنون دهها هزار طلبه شفاف و خالص در اختیار مدیران حوزه علمیه است، نباید ما حرف های چهل سال پیش را تحویل مردم بدهیم.

وی گفت: تعیین اولویت هزینه کرد اعتبارات در برنامه های پنج ساله بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، همچنین طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی شدن مصوبات از وظایف این شوراست اما چه کسی به ما محل می گذارد یا جواب می دهد؟ اگر هم سوال یا یا انتقاد می کنیم با متلک جوابمان را می دهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما وظیفه داریم که ارزیابی برنامه های علمی - آموزشی کشور و رایزنی های فرهنگی را انجام دهیم، همچنین پیوست فرهنگی تمام طرح های کلان را تصویب کنیم، ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه هم از دیگر وظایف ما به حساب می آید، رسانه ها باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی بپرسند چه کردید؟