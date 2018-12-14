کنفرانس خبری سالانه پوتین ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کرملین اعلام کرد که نشست خبری «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه(۲۰ دسامبر) برگزار خواهد شد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این خصوص گفت: تا کنفرانس بزرگ مطبوعاتی سالانه ولادیمر پوتین کمتر از دو هفته زمان باقی است. تا کنون ۱۶۵۰ نفر از نمایندگان رسانه های روسی و خارجی برای شرکت در این کنفرانس درخواست داده‌اند که این تعداد بیش از سال گذشته است.

گفتنی است که این چهاردهمین دیدار رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران در این چارچوب است.

در این کنفرانس رئیس جمهور روسیه به سوالات مربوط به سیاست خارجی و داخلی کشورش پاسخ خواهد داد.