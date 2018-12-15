«الکسا» امنیت منازل را با فرامین صوتی تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، آمازون اعلام کرده است که سیستم امنیت خانگی رینگ و بلندگوهای هوشمند اکوی شرکت آمازون از این پس با یکدیگر سازگار خواهند بود.

علاوه بر این دو سیستم یادشده با برخی سیستم های امنیت خانگی ثالث مانند «ای دی تی»، «هانی ول»، «ادوبی» و «اسکات» سازگاری خواهند داشت. این سازگاری کنترل صوتی سیستم های امنیتی یادشده را ممکن می کند.

به عنوان مثال کاربر برای فعال کردن سیستم های امنیتی یادشده تنها باید عبارت Alexa, arm Ring را بر زبان آورد. همچنین برای از کار انداختن سیستم های یادشده عبارت Alexa, disarm Ring بیان شود.

مزیت دیگر این سازگاری امکان کنترل سیستم های یادشده با اپلیکیشن تلفن همراه الکسا خواهد بود. این امر دسترسی و بررسی سیستم هشدار هر یک از این تولیدات را با تلفن همراه ممکن می کند و کاربر می تواند فرامین مختلف را نیز در هر زمان و مکان به آنها منتقل کند؛ بدون آنکه نیازی به حضور در منزل یا در کنار این دستگاه ها داشته باشد.

الکسا قصد دارد در آینده امکانات کنترلی بیشتری را به صفحه کنترل سیستم های امنیتی سازگار با الکسا اضافه کند و به همین منظور مذاکراتی را با برخی شرکت های سازنده آنها آغاز کرده است.