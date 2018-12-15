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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

با اضافه کرد قابلیت جدید؛

اینستاگرام قابلیت مخصوص کسب و کارها را آزمایش می کند

اینستاگرام قابلیت مخصوص کسب و کارها را آزمایش می کند

اینستاگرام مشغول آزمایش قابلیت جدیدی است. این قابلیت «دکمه های عملیاتی» نام دارد و برندها به کمک آنها می توانند به کسب و کار خود لینک بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، اینستاگرام هر روز بیشتر شبیه فیس بوک می شود. این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس اکنون مشغول آزمایش ویژگی جدیدی است که به برندهای مختلف اجازه می هد تا با افزودن دکمه هایی جدید، لینکی به کسب و کار خود اضافه کنند.

به گفته سخنگوی اینستاگرام، این ویژگی هم اکنون تحت آزمایش است و هفته گذشته در یکی از پست های حساب کاربری یک هتل مشاهده شد. در این پست یک دکمه بزرگ« book now» (اکنون رزرو کنید) نیز مشاهده شد که به طور مستقیم به وب سایت هتل متصل می شد.

این ویژگی ها «دکمه های عملیاتی» نامیده می شوند.

هر چند این یک نمونه از دکمه های عملیاتی است اما احتمالا فرم های دیگری از آن نیز آزمایش خواهد شد.

کد مطلب 4485259
شیوا سعیدی

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