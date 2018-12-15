ارکستر ملی فقط برای یک خواننده نیست/ اجرا در شب تجویدی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیشاپور خواننده موسیقی ایرانی روز شنبه ۲۴ آذر ماه در حاشیه تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان برای اجرای کنسرت یادمان استاد علی تجویدی توضیح داد: حدود چهار ماه پیش طی گفتگویی با استاد فریدون شهبازیان پیشنهاد دادم که شبی برای اجرای آثار استاد تجویدی توسط ارکستر ملی با آواز علی اصغر شاه‌زیدی درنظر گرفته شود که که خوشبختانه این پیشنهاد با نظر مساعد استاد شهبازیان روبه رو شد و ماجرا به سمتی رفت که بنده هم در کنار استاد شاه‌زیدی به عنوان خواننده حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: آثار استاد علی تجویدی دارای رپرتوار غنی و خوبی است که مجموعه هایی چون ارکستر ملی می توانند آثار این هنرمند بزرگ را در مجموعه هایشان استفاده کنند. من بر این باورم اجرای چنین آثاری برای مجموعه ای چون ارکستر ملی که پیشانی ارکسترهاست اتفاق خوبی است و حتی می تواند به اجراهای فراملی تبدیل شود.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره همکاری خود با ارکستر ملی ایران گفت: قرار بود در ارکستری که با اجرای آثار استاد جمال الدین منبری برگزار می شود به عنوان خواننده حضور داشته باشم اما چون در زمانی که هماهنگ شده بود، کنسرتی را با استاد اردشیر کامکار دارم بنابراین نمی توانم همراه ارکستر باشم اما همکار خوبم پوریا اخواص در این کنسرت به عنوان خواننده حضور خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همه خواننده های خوب باید در ارکستر ملی بخوانند زیرا این ارکستر محلی نیست که یک خواننده به صورت ثابت حضور داشته و دیگران فرصتی برای ارایه کارهایشان نداشته باشند.

علیشاپور در بخش پایانی صحبت های خود درباره کیفیت کنونی ارکستر ملی اظهار کرد: من به نسبت شرایط و وضعیت موجود موسیقی کشورمان ضعف خاصی را نمی بینم زیرا برای ارزیابی یک مجموعه ای چون ارکستر ملی باید با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم به ارزیابی بپردازیم.

ارکستر ملی ایران در تازه‌ترین فعالیت خود ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «شب یادمان استاد علی تجویدی» برگزار می‌کند. در این کنسرت که به رهبری فریدون شهبازیان برگزار می شود، علی اصغر شاه‌زیدی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی و حسین علیشاپور خواننده و مدرس موسیقی ایرانی به عنوان خواننده حضور دارند.

در این کنسرت تعدادی از آثار ماندگار استاد علی تجویدی نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی کشورمان به همراه چند قطعه دیگر برای مخاطبان اجرا می‌شود.