روحانیون در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نشستی با محوریت اعطای احکام فرماندهان و اعضای گردان فرهنگی عمار سپاه قدس گیلان که در دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان برگزار شد با اشاره به تشکیل این گردان در استان، اظهارکرد: گردان عمار یک تشکیلات آتش به اختیار در راستای تبیین مبانی انقلاب اسلامی است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینگه این گردان از طلاب و روحانیون انقلابی و ولایی تشکیل شده است، افزود: امروز شاهد جنگ نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم که بسیار خطرناک‌تر از جنگ سخت است.

منشور گردان عمار گیلان تبیین شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمن از طریق فضای مجازی و ماهواره به خانه‌های مردم نیز نفوذ کرده است، گفت: با توجه به بیانات رهبری معظم در جمع خانواده‌ها شهدا و هشدار در زمینه فتنه در سال آتی وظیفه گردان عمار در راستای تبیین مبانی انقلاب گسترده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های گردان عمار را مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و ادامه داد: نقش طلاب و روحانیون در راستای بصیرت افزایی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه طلاب و روحانیون باید در همه مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه حضور فعال داشته باشند، افزود: روحانیون باید برای حضور فعال‌تر و موثرتر به‌روز بوده و با مسائل روز و آموزه‌های دینی آشنایی کامل داشته باشند.

آیت الله فلاحتی در ادامه با تأکید برلزوم حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، گفت: در سطح مساجد باید فعالیت‌ها به دست نونهالان و نوجوانان و جوانان انجام شود.

وی در ادامه خواستار تبیین منشور گردان عمار گیلان شد و تأکید کرد: فعالیت‌های گردان عمار باید با برنامه بوده و به یک نتیجه مطلوب برسد.

تشکیل گردان عمار خواهران سپاه قدس گیلان در آینده نزدیک

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات روحانیون و طلاب در حوزه فعالیت‌های انقلابی، دینی، مذهبی و سیاسی و اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل گردان عمار به منظور انسجام بخشی به برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی این گردان تشکیل شده است.

حجت الاسلام غلامحسن تسخیری افزود: گردان عمار ویژه خواهران سپاه قدس گیلان نیز در آینده نزدیک تشکیل می شود.

وی ادامه داد: گردان عمار تشکیلاتی آتش به اختیار در راستای تبیین مبانی انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت فقیه و رهبری است.

در پایان این مراسم حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی امام جمعه لنگرود طی حکمی به عنوان فرمانده گردان عمار طلاب و روحانیون سپاه قدس گیلان منصوب شد.