از مشهد تا تهران و روایت رویدادی بین المللی

خبرگزاری مهر؛ گروه سلامت - ساناز باقری راد: روبروی گنبد و بارگاهش خم شدم و سلام آخر را دادم، کمی بعد که به خودم آمدم در هتل منتظر مسئول پذیرش برای تحویل دادن اتاق ایستاده بودم. دست دست کردن مسئول پذیرش و معطلی برای ماشین همگی روی هم جمع شد و نتیجه اش آن شد که لحظاتی قبل از پرواز و برای جانماندن از هواپیما در سالن فرودگاه کوله به دوش می دویدم. در نهایت به آخرین پر زدن های پرنده غول پیکر آهنین رسیدم و ساعاتی بعد در خاک تهران فرود آمدیم.

این ها آخرین ساعات و لحظات سفر هفته گذشته ام به سرزمین طوس بود. سفری که تنها چند ساعت قبل از پرواز با یک تلفن از آن خبردار شدم و به بهانه پوشش خبری یک کنگره بین المللی، کوله بار سفر را بستم. گفته شده بود قرار است این کنگره با حضور جمعی از پزشکان، جراحان و متخصصین ایران و اروپا در زمینه بیماری های قلب و عروق برگزار شود و حضار آخرین فناوری های درمانی بیماری های قلب و عروق را به اشتراک گذارند.

بخش اول: کنگره ای با مهمانان خاص

صبح روز افتتاحیه کنگره به زور زنگ موبایل و چندین هشدار ساعت، بالاخره از خواب بیدار شدم و به همراه دیگر خبرنگاران راهی محل مراسم شدیم. مسیر طولانی و شلوغ با تعریف‌های همراهان به سرعت سپری شد و بالاخره به محل مراسم رسیدیم.

دومین کنگره بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا به همت آستان قدس رضوی در محل بیمارستان رضوی مشهد برگزار شده و قرار بود این مراسم از چهارشنبه ۱۴ آذر شروع و شنبه ۱۷ آذر نیز به کار خود پایان دهد. این کنگره با هدف ارائه آخرین تکنولوژی‌ها و روش‌های درمانی موجود در سطح دنیا، تبادلات علمی و معرفی توانمندی‌های کشور برگزار شده بود و مشهد محل انتشار این دستآورد علمی بود.

با رسیدن به بیمارستان با ساختمانی مدرن و ۵ طبقه مواجه شدیم. وارد بیمارستان عظیم رضوی شدیم و پس از اینکه مدتی در سالن ورودی چرخیدیم مسئول مراسم به استقبالمان آمد و به محل کنفرانس هدایتمان کرد. راهروهای های طولانی و مرتب بیمارستان و دیوارهایی که اعلامیه های مراسم بر آن ها نقش بسته بود را پشت سر گذاشتیم تا بالاخره به سالنی بزرگ که محل اصلی برگزاری کنگره بود رسیدیم.

سالنی که با مهمان های داخلی و خارجی پر شده و در هر گوشه افرادی که ظاهرشان کاملا پزشک و جراح بودنشان را نشان می داد، نشسته بودند.

به زحمت در انتهای سالن تعدادی صندلی خالی پیدا کردیم و به همراه خبرنگاران دیگر جای گیر شدیم. زاویه دیدم از جایی که نشسته بودم، به محل سخنرانی مهمان ها و صندلی های اطراف محدود شده بود. دقایقی نگذشت که صدای تلاوت آیات قرآن و پس از آن سخنرانی مجری مراسم به دو زبان فارسی و انگلیسی در سالن پیچید و کنگره آغاز شد.

مجری شروع به سخنرانی و تشکر از حضور مدعوین کرد و این رویداد را نقطه عطفی برای روابط علمی بیش تر با دیگر کشورهای جهان خواند.

مشغول نوشتن صحبت های مجری بودم که حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در پشت میکروفن حاضر و شروع به سخنرانی کرد. وی سخنان خود را با خوش آمدگویی به مهمانان و حضار جمع شروع و برگزاری این همایش را موجب افزایش ارتباطات علمی و ارتقا سطح علمی دانشمندان دانست. رئیسی ارائه پیشنهادات و راهکارهایی نوین در این کنگره را برای کاهش بیماری های قلبی و عروقی از اهداف این رویداد دانست و از تلاش برای تبدیل شهر مشهد به قطب سلامت منطقه سخن گفت و در پایان هم کنگره بین المللی قلب را زمینه ای برای همکاری های بیش تر ایران با دیگر کشورهای جهان خواند.

همچنان مشغول گوش دادن و نوشتن سخنان تولیت آستان قدس بودیم و دیگر مسئولین مراسم که در حال آماده شدن برای سخنرانی بودند نیز دیده می شدند. در ادامه رضا سعیدی رئیس بیمارستان رضوی و پس از آن دیگر مسئولین ازجمله فریدون نوحی رئیس انجمن قلب ایران نیز به محل مخصوص سخنرانی آمده و برگزاری این کنگره را امری موثر در افزایش همکاری های علمی و درمانی میان پزشکان ایرانی و اروپایی دانستند.

پس از پایان سخنرانی ها جمعیت حاضر در سالن همایش به سمت بیرون راهی شدند و ما نیز پس از عبور از جمعیت و پرس و جو درباره ادامه برنامه به سالن دیگری رفتیم. وارد سالن که شدیم با جمعیت پزشکان و مهمانان داخلی و خارجی که هر کدام در گوشه ای مشغول صحبت و گپ و گفت بودند، مواجه شدیم. سالنی وسیع که با غرفه های متعدد پر شده و در هر غرفه نیز متخصصان رشته ای خاص در زمینه بیماری های قلب و عروق با دیگر همکاران خود به تبادل مباحث علمی مشغول بودند.

غرفه ها را رد کردیم و در هوای نه چندان مطلوب سالن مبل هایی سبز رنگ را برای رها کردن کیف و کوله و دیگر وسایلمان پیدا کردیم. نزدیک ظهر بود و هنوز خستگیمان در نرفته بود که صدای مجری برنامه در سالن پیچید و خبرنگاران را دعوت به حضور در سخنرانی دبیر اجرایی کنگره و معاون علمی آستان قدس کرد. کاغذ و خودکارم را برداشتم و در محل حاضر شدم و به نوشتن سخنان بهزاد علیزاده دبیر اجرایی کنگره بین المللی پزشکان قلب ایران – اروپا مشغول شدم.

علیزاده از همکاری بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و حضور بیش از ۳۰ استاد و متخصص قلب و عروق در این کنگره سخن گفت و شرکت نزدیک به ۲۱ کشور جهان در این رویداد بین المللی را فرصتی مناسب برای تبادل علم با دیگر کشورهای منطقه و فرا منطقه خواند.

در ادامه سخنانش چگونگی امکان برگزاری چنین رویدادی با وجود تحریم های ایران را جویا شدم و وی تحریم های وضع شده علیه کشور را در رشد علمی و ارتباطهای درمانی با دیگر کشورها بی‌تاثیر خواند و نشانه آن را نیز حضور نزدیک به ۷۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی عنوان کرد.

با نزدیک شدن به غروب کم کم اولین روز از کنگره نیز رو به پایان گذاشت و ما نیز وسایلمان را جمع و آن مبل های سبز رنگ را ترک کردیم. ونی کوچک در مقابل درب ساختمان بیمارستان منتظرمان بود و با جمع شدن تمام بچه ها سرانجام راهی هتل شدیم.

با باز کردن در اتاق خستگی تمام طول روز در جانم نشست و اتاق تاریک هم لحظه به لحظه مرا بیشتر ترغیب به خوابیدن می کرد. سرانجام اولین روز سفر به مشهد و کنگره حدود ۱۰ شب برای من به پایان رسید.

بخش دوم: بازدید از بیمارستان رضوی

گوشی موبایلم زنگ خورد و با صدای هم اتاقی ام که در گوشم می پیچید و جمله دیر شده را تکرار می کرد، از خواب بیدار شدم. نفهمیدم که چگونه حاضر شدم و خودم را به رستوران رساندم اما پس از صرف صبحانه ای مفصل با دیگر خبرنگاران سوار همان ون دیروزی شدیم و دوباره به سمت بیمارستان رضوی حرکت کردیم

فکر نمی کردم شهری به جز تهران هم تا این حد ترافیک داشته باشد و مجبور به طی کردن زمان طولانی در لابه لای ترافیک اتوبان ها و خیابان ها شویم. اما از قضا در ترافیک هم ماندیم و تقریبا یک ساعت دیرتر از ساعت مقرر به مکان مدنظر رسیدیم

قرار بود امروز از بخش های مختلف بیمارستان فوق تخصصی رضوی که حوالی شهرک امام هادی (ع) مشهد واقع بود بازدید و از قسمت های تخصصی و شاخص آن گزارش تهیه کنیم. بیمارستان رضوی از سال ۱۳۸۴ ابتدا با یک فاز و سپس با ساخت فاز دوم در زمینه درمان تخصصی انواع بیماری ها شروع به کار کرده بود و به عنوان یک مرکز درمانی منحصر به فرد برای خدمت رسانی به بیماران داخلی و خارجی تبدیل شده بود.

بخش پزشکی هسته ای، اطفال، چشم و قلب و عروق از جمله بخش هایی از بیمارستان بود که از تجهیزات خاص و نادری برخوردار بود و موفق به درمان بسیاری از بیماری هایی که پیش تر امکان بهبود سختی داشتند، شده بود. علت برگزاری همایش بین المللی قلب در این بیمارستان نیز امکانات و تجهیزات پیشرفته موجود در آن و حضور متخصصان ماهر کشور در آن بود.

به طوریکه شهرام لطفی جراح قلب دانشگاه آخن آلمان و یکی از مهمانان کنگره، بیمارستان رضوی را در انجام اعمال پیشرفته قلب و عروق در خاورمیانه پیشتاز خوانده بود.

در نهایت با وجود دیر رسیدن به محل مقرر به همراه خبرنگاران تصویری و مکتوب شروع به بازدید از بخش های مختلف بیمارستان کردیم. مسئول بخش که خانمی قد بلند و عینکی بود سر و صدای ما را خواباند و به سمت بخش پزشکی هسته ای هدایتمان کرد. پس از پوشیدن کاورهایی بلند و آبی رنگ و پوشیدن کفش های پلاستیکی وارد بخش پزشکی هسته ای شدیم و رئیس بخش با روپوشی سفید و رویی گشاده به استقبالمان آمد. با دعوت وی به اتاقش رفتیم و پس از سلام و احوال پرسی شروع به توضیح درباره فناوری خاص بیمارستان رضوی در زمینه پزشکی هسته ای کرد.

خبرنگاران تصویری دوربین های خود را روشن و مشغول فیلم برداری از فرشاد امانی مسئول بخش مذکور شدند. امانی رو به دوربین کرد و کاربرد پزشکی هسته ای را در زمینه داریواکتیو و تصویر برداری از بافت های بدن خواند. وی از دستگاهی مخصوص پزشکی هسته ای برای تشخیص سرطان ها و بیماری هایی از جمله پروستات سخن گفت و عنوان کرد: پت دستگاهی برای تشخیص بافتهای سرطانی است و تنها ۷ عدد از آن در کشور وجود دارد که ما نیز در بیمارستان رضوی مشهد از فناوری آن بهره مند هستیم. به طورکل در پزشکی هسته ای نوعی ماده رادیو اکتیو با قدرت تخریبی وارد بدن شده و سلول های سرطانی را تخریب می کند.

امانی وجه تمایز بیمارستان رضوی در زمینه پزشکی هسته ای را همه جانبه بودن آن در زمینه تشخیص و درمان خواند و گفت: در این بیمارستان علاوه بر استفاده از فناوری دستگاه پت موفق به تولید داروهایی شده ایم که در دیگر مراکز درمانی کم تر وجود دارد و درمان بسیاری از بیماری هایی که در دیگر بیمارستان ها با مشکل روبرو است، قابل درمان شده اند. امانی هم چنین ۴۰ درصد مراجعین به بیمارستان رضوی را بیماران کشورهای منطقه خواند.

پس از توضیحات رئیس بخش وارد اتاقی نسبتا بزرگ با دیوارهایی سفید رنگ که دستگاه پت در آن قرار داشت شدیم و قسمت های مختلف دستگاه را از نزدیک مشاهده کردیم. پت دستگاهی کشیده و بزرگ بود که مریض با دراز کشیدن بر روی بخشی از آن و حرکت دستگاه، وارد قسمتی حفره مانند شده و با تابش اشعه های رادیواکتیو بافت های سرطانی و بیماری های موجود در بدن تصویر برداری و تشخیص داده می شد.

از بخش پزشکی هسته ای خارج شدیم و با طی کردن خطوط قرمز و سبز راهروی بیمارستان، وارد بخش چشم شدیم. راهرویی باریک با صندلی هایی ردیف که در گوشه سالن وجود داشت و به محض رسیدن به آن جا فیلم برداران از شدت خستگی روی صندلی های آهنی رها شدند.

دوباره همان لباس های پلاستیکی را بر تن کردیم و دوباره راهروهای متوالی بیمارستان را طی کردیم تا به آخرین در رسیدیم. سرپرستار بخش چشم که لباس فرم بر تن داشت به استقبلمان آمد و برای ارائه توضیحات لازم درباره وجه تمایز بخش چشم این بیمارستان با دیگر بیمارستان ها به اتاق خود دعوتمان کرد.

وارد اتاق شدم و در گوشه ای جاگیر شدم. راحله حبیب نژاد سرپرستار بخش چشم بیمارستان رضوی شروع به توضیح کرد و از وجود به روزترین دستگاه ها در این بیمارستان سخن گفت.

حبیب نژاد به انواع جراحی های چشم و اصلاح دید اشاره کرد و گفت: در سال دهای اخیر روش های جراحی متعددی برای اصلاح دید به وجود آمده اما آخرین نسل از این جراحی ها با عنوان «اسمایل» در بیمارستان ما وجود دارد. اسمایلآخرین نسل از اصلاح دید در زمینه نزدیک بینی و آستیگمات است و با بیشترین مزایا، کم ترین دست کاری را در بافت چشم دارد.

وی ادامه داد: این عمل جراحی مجموعا ۲۰ دقیقه طول می کشد و فناوری و دستگاه آن نیز تنها در ۵ نقطه از کشور وجود دارد که دو دستگاه آن در مشهد و بیمارستان رضوی موجود است.

وی به پیشرفت چشم گیر علم چشم پزشکی در شهر مشهد اشاره کرد و از مراجعه بیمارانی از کشورهای منطقه، ایتالیا و ایرانیان مقیم آلمان و آمریکا به این بیمارستان برای انجام امور چشم پزشکی سخن گفت.

با پایان یافتن توضیحات حبیب نژاد، بخش چشم را ترک کردیم و با سوار شدن چندین آسانسور و طی کردن پله های عریض بیمارستان دوباره به سالن کنگره بازگشتیم. به سمت همان مبل های سبز رنگ رفتیم و آخرین اخبار کنگره را به تحریر درآوردیم.

نمایندگان بیش از ۲۰ کشور اروپایی و آسیایی در دومین کنگره بین‌المللی پزشکان قلب ایران و اروپا در مشهد مقدس گردهم آمدند تا جدیدترین نوآوری ها و روش های تشخیصی و درمانی پیرامون بیماری های مادرزادی، مزمن عروق کرونر، ساختمان و دریچه قلب را به اشتراک گذارند.

این همایش ۴ روزه شامل دو بخش بود که بخش اول آن درخصوص بیماری های اکتسابی قلب و عروق و بیماری های مزمن عروق کرونر قلب بود. قسمت دوم آن نیز با عنوان «کاسپین» درباره بررسی و راه های درمانی بیماری های قلبی و عروقی مادرزادی، نوآوری‌ها و روش‌های کم‌تهاجمی برگزار شد. این کنگره‌ها هر ساله در چهار گوشه جهان برگزار و از دو سال گذشته در ایران برگزار می‌شود.

کنگره بین المللی قلب در مشهد مقدس زمینه دستاورهای مهمی در زمینه قلب و عروق برای کشور بود که موجب افزایش تعاملات علمی و پزشکی ایران با دیگر کشورهای جهان و حضور متخصصان شاخص دیگر کشورها در ایران شد.

آخرین اخبار و رویدادهایی که در طول این دو روز در حاشیه کنگره رخ داد را نوشتم و با گذاشتن نقطه به آخرین سطر خبر، پرونده کنگره بین المللی پزشکان قلب ایران _ اروپا را بستم.

با پایان مراسم با همان ون همیشگی و همان خبرنگاران و تصویربرداران راهی هتل شدیم و قدم قدم به پایان سفر کوتاه و فشرده مشهد نزدیک شدیم. حوالی شب آخرین سلام را به شاه طوس دادیم و با وجود ماجراهای فراوان سرانجام در آخرین لحظات، به پرواز مشهد-تهران رسیدیم.