آمادگی مرکز تحقیقات مجلس برای تأسیس انجمن فقه و قانون در حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر شنبه در آیین تجلیل ار پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، در خصوص ویژگی‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: از جمله ویژگی‌های این مرکز، تولید ایده‌ها و ادبیات متناسب با جنس فعالیت‌ها و مطالعات در حوزه‌های مهم از جمله اجتهاد معطوف به قانون است.

وی گفت: برای مطالعه قانون می‌توانیم از فقیه، جامعه شناس، حقوقدان و در مواردی اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی و همچنین اصحاب تجربه و عمل استفاده کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: فراهم آوردن زمینه و مقدمات ایجاد جریان نیرومند قانون پژوه دینی در حوزه توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس امری ضروری است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال تجربه بخشیدن به نسل نو خاسته حوزه است، افزود: این مرکز در تلاش است تا فقه را به سمت قانون در روندی علمی، دقیق و پاسخگو پیش ببرد.

حجت الاسلام مبلغی بیان کرد: در تلاشیم تا حوزه علمیه با حضور فقیهانه خود نقش پررنگی را در پشتیبانی قانون از خود به عمل بیاورند.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با برگزاری کنفرانس‌ علمی با موضوعات ویژه و مهم و با تمرکز بر استفاده حداکثری از تولید محتوای علمی اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سعی کردیم یک جریان فکری و فقهی را رقم بزنیم، افزود: در آخرین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی از برخی از حقوقدانان و جامعه‌شناسان جهان اسلام تقدیر شد.