واکنش اردن به تصمیم استرالیا درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، وزارت خارجه اردن، تصمیم «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا در به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل را محکوم کرد و آنرا عاملی برای تنش آفرینی بیشتر و عدم تحقق صلح دانست.

در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: تصمیم استرالیا جانبداری آشکار از اسرائیل و سیاست های آن در تثبیت اشغالگری و دامن زدن به بحران است. این مانعی در برابر تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است.

شایان ذکر است که «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا امروز شنبه با پشت کردن به سیاست دیرینه‌ در قبال خاورمیانه، قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.

با این حال وی از جابه‌جایی سریع سفارت استرالیا از تل‌آویو به قدس اشغالی اجتناب کرد و مدعی شد: اگرچه چشم‌ انتظار چنین اقدامی هستیم اما آن را به زمان مقتضی موکول می‌کنیم.

این در حالی است که وی در ماه میلادی اکتبر نیز از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی استقبال کرده بود- اظهارنظری که خشم کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نظیر مالزی و اندونزی را برانگیخت.