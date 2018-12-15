درخشش ورزشکار چهارمحالی در مسابقات قهرمانی کاراته کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات قهرمانی کاراته آقایان کشور سبک کیوکوشین ایچی گکی روز گذشته ۲۳ آذر ماه در ۱۵ وزن و در سه رده سنی امید، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی رامسر برگزار شد.

تیم سه نفره کیوکوشین کاراته استان با اسامی رضا روستایی در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کرمیان در وزن ۶۵کیلوگرم و حسین عسگری در وزن ۷۵کیلوگرم به مربیگری براتعلی محمودیان‌ در این دوره از رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت رضا روستایی موفق به کسب مدال برنز این دوره از رقابت‌ها شد.