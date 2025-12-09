  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

یازدهمین دوره مسابقات کاراته جنوب کشور در رودان برگزار می‌شود

بندرعباس- رئیس سبک ایچی‌گِکی هرمزگان از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات کاراته جنوب کشور در رودان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه محمد عابدینی‌زاده در این خصوص اظهار کرد: مسابقات به صورت تفکیک شده برگزار می‌شود، این مسابقات بانوان روز ۲۷ آذرماه و مسابقات آقایان روز ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حساسیت بالای دوره پیش رو به دلیل حضور فایترهای بسیار قدرتمند، بیان داشت: حضور سید داود محمدی، نماینده محترم سبک در کشور، مهر تأییدی بر اهمیت فنی و اجرایی این مسابقات است.

رئیس سبک ایچی‌گِکی هرمزگان درباره کیفیت برگزاری، اطمینان داد: داوران از مجرب‌ترین داوران کشوری انتخاب شده‌اند و نظم و برنامه زمان‌بندی دقیقاً در سطح رقابت‌های کشوری اجرا خواهد شد.

گلایه از کمبود زیرساخت‌ها و پتانسیل نادیده گرفته شده کاراته رودان

عابدینی‌زاده در ادامه به چالش‌های اساسی برگزاری رویدادهای ورزشی در رودان اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی ما نبود زیرساخت‌هایی نظیر سالن اختصاصی رزمی و خوابگاه مناسب ورزشکاران است، که با وجود قهرمانان زیاد کشوری در رودان و هرمزگان، مانع برگزاری مسابقات و اردوهای تمرینی در شهرستان شده است.

وی با تأکید بر قدمت تاریخی کاراته در رودان، یادآور شد: سبک ایچی گکی هرمزگان بیش از ۴ دهه قدمت دارد و بنیان‌گذار کاراته در هرمزگان و بنیان‌گذار کیوکوشین استان هر دو از رودان بوده‌اند. با وجود این همه استعداد، ما یازدهمین دوره مسابقات جنوب کشور را با تمام سختی باز هم در رودان برگزار خواهیم کرد و انتظار می‌رود مسئولین نگاه ویژه‌تری به جامعه کاراته این شهرستان داشته باشند.

در پایان، وی از حمایت فرماندار شهرستان محمد محسنی و بخشدار مرکزی محمد قائمی فر تقدیر و تشکر کرد که همچنان همراه برنامه‌های این مسابقات هستند.

    نظرات

    • حامد عابدینی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      9 3
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب ، به عنوان یک کاراته کار هرمزگانی کاملا این خبر را تأیید میکنم ، متاسفانه مسئولین باید بیشتر از اینها زیر ساخت های ورزشی شهرستان رودان را فراهم کنند.
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      9 4
      پاسخ
      بسیارعالی👏 به امیدقهرمانی تیم ایچی گکی هرمزگان👏
    • . IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      10 0
      پاسخ
      مسابقات خوبی میشه ان شاء الله
    • زهراعابدینی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      7 1
      پاسخ
      بسیار عالی
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      7 0
      پاسخ
      تشکر میکنم از تمامی کمیته های اجرایی سبک کیوکوشین کاراته ایچی گکی استان هرمزگان بابت زحماتشون برای برگزاری این رویداد مهم و بزرگ
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی ان شالله 🇮🇷
    • نادره نبوی راد IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      به امید موفقیت ودرخشش کاراته کا های عزیز
    • NL ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 1
      پاسخ
      به امید قهرمانی تیم ایچی گکی هرمزگان 🥇❤
      • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        به امید قهرمانی انشاالله
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مسابقات کشوری در رودان یک فرصت برای محک زدن خودمان است امیدواریم نتایج خوبی کسب کنیم
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی انشاءالله ✌️🇮🇷
    • US ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      بهترین مسابقات در رودان
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      به امید موفقیت و قهرمانی همه بدون ضایع کردن حق کسی😊
    • اسرا نجفی DE ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      4 0
      پاسخ
      به امید موفقیت تمام ورزشکاران هرمزگان
    • رقیه صالحی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      عالی بود
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به امید موفقیت بچه های پر تلاشمون😍💪
    • اسرا جاوید IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوشحالم که مسابقات تو شهرمونه رودان قرار برگزار بشه ..امیدوارم به نحو احسن اجرا بشه و تیم ما قهرمان بشه به امید موفقیت همه کارته بازای شهرم رودان اوس با اینکه جز مسابقات نیستم ولی لحظه شماری میکنم برا مسابقات که بیام تشویق کنم
    • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی انشالله 👏
    • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
    • ثمین IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خیلی هم خوب به امید قهرمانی کاراته کا های هرمزگانی
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی هرمزگان💪🏻🤍
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مطمئنم بهترین مسابقه میشه و امیدوارم هرمزگان بدرخشه💪🏻✨️
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      من یک دختر کاراته کار هستم وبه کاراته بودنم افتخار میکنم امسال مسابقات رو در رودان برگزار کردن و من تمام تلاشم رو برای برنده شدن میکنم مقام اول مال من است
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      فرصت خوبیست برای محک زدن خودمان و به امید قهرمانی ان شاالله
    • CN ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      عالی هستن
    • عادل IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون از شیهان عابدینی که با تمام کمبود ها همچنان ادامه میدن و باعث سر بلندی استان شدن امید وارم که مسولان هم در این زمینه همکاری کنند
    • مسلم IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه سال به سال به این مشکلات اضافه میشه.سبک ایچی گکی از قدیم سبک پرطرفراری در استان وبخصوص شهرعزیزم رودان بوده.عرض خداقوت دارم محضر استادعابدینی بزرگوار...
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی به امید قهرمانی🤲
    • رضا IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به امید قهرمانی همیشه ورزشکاران رودانی در همه زمینه ها.خسته نباشید و خدا قوت به آقای عابدینی عزیز پیشکسوت کاراته رودان

