به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه محمد عابدینیزاده در این خصوص اظهار کرد: مسابقات به صورت تفکیک شده برگزار میشود، این مسابقات بانوان روز ۲۷ آذرماه و مسابقات آقایان روز ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به حساسیت بالای دوره پیش رو به دلیل حضور فایترهای بسیار قدرتمند، بیان داشت: حضور سید داود محمدی، نماینده محترم سبک در کشور، مهر تأییدی بر اهمیت فنی و اجرایی این مسابقات است.
رئیس سبک ایچیگِکی هرمزگان درباره کیفیت برگزاری، اطمینان داد: داوران از مجربترین داوران کشوری انتخاب شدهاند و نظم و برنامه زمانبندی دقیقاً در سطح رقابتهای کشوری اجرا خواهد شد.
گلایه از کمبود زیرساختها و پتانسیل نادیده گرفته شده کاراته رودان
عابدینیزاده در ادامه به چالشهای اساسی برگزاری رویدادهای ورزشی در رودان اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی ما نبود زیرساختهایی نظیر سالن اختصاصی رزمی و خوابگاه مناسب ورزشکاران است، که با وجود قهرمانان زیاد کشوری در رودان و هرمزگان، مانع برگزاری مسابقات و اردوهای تمرینی در شهرستان شده است.
وی با تأکید بر قدمت تاریخی کاراته در رودان، یادآور شد: سبک ایچی گکی هرمزگان بیش از ۴ دهه قدمت دارد و بنیانگذار کاراته در هرمزگان و بنیانگذار کیوکوشین استان هر دو از رودان بودهاند. با وجود این همه استعداد، ما یازدهمین دوره مسابقات جنوب کشور را با تمام سختی باز هم در رودان برگزار خواهیم کرد و انتظار میرود مسئولین نگاه ویژهتری به جامعه کاراته این شهرستان داشته باشند.
در پایان، وی از حمایت فرماندار شهرستان محمد محسنی و بخشدار مرکزی محمد قائمی فر تقدیر و تشکر کرد که همچنان همراه برنامههای این مسابقات هستند.
