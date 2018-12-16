عرضه گوشی تاشوی سامسونگ با باتری دوتکه ۶۰۰۰ میلی آمپری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید اند می، برنامه ریزی سامسونگ برای عرضه گوشی مذکور در اوائل سال ۲۰۱۹ میلادی قطعی شده و گفته می شود با توجه به مصرف باتری بالای این گوشی سامسونگ قصد دارد آن را به یک باتری با ظرفیت بالا مجهز کند.

همچنین شنیده می شود که این گوشی تاشو همراه با گوشی پرچمدار تازه سامسونگ موسوم به گالکسی اس ۱۰ در ماه فوریه سال آینده میلادی به بازار می آید.

با توجه به نحوه طراحی این گوشی، در آن از دو باتری استفاده می شود که هر یک در یکی از دو سمت این گوشی قرار دارند. مجموع توان این دو باتری در کنار یکدیگر ۶۰۰۰ میلی آمپر است.

گمانه زنی ها حاکی از آن است که پردازنده این گوشی نیز Snapdragon ۸۵۵ است که توسط شرکت کوالکوم تولید شده است. در مورد قیمت این گوشی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی قیمت آن بین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار پیش بینی شده است.