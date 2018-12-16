۲۴ پژوهشگر و فناور برتر کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از پژوهشگران برتر کشور صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و منصور غلامی وزیر علوم در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در بخش پژوهشگران دانشگاهی، امید عودباشی از دانشگاه هنر اصفهان، آرش شاهین از دانشگاه اصفهان، محمد دبیر مقدم از دانشگاه علامه طباطبایی، سید حمیدرضا صادقی از دانشگاه تربیت مدرس، رضا درویش‌زاده از دانشگاه ارومیه، بهرام فلاحت کار از دانشگاه گیلان، محمد صالح مصلحیان از دانشگاه فردوسی مشهد، سید لطیف موسوی گرگوری از دانشگاه شاهد، محمدعلی زلفی گل از دانشگاه بوعلی سینای همدان، گئورک باباملک قره پتیان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر نضال صراف زادگان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر فریدون عزیزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر فرزین رضاعی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان معرفی و تقدیر شدند.

در بخش پژوهشگران پژوهشگاهی محمد جلال‌الدین ظهوریان مهر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزیده شد.

در بخش پژوهشگران دستگاههای اجرایی، سعید صاحبدل‌فر از وزارت نفت، محمد پورکاظمی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و حمید گورابی از پژوهشگاه رویان تقدیر شدند.

نوید نجات‌بخش آزادی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، حمیدرضا ربیعی از دانشگاه صنعتی شریف، سید عباس شاه‌مرادی زواره از پارک علم و فناوری پردیس، معصومه پرتوی از پارک علم و فناوری خراسان شمالی، سیروس خرم از دانشگاه تبریز و حسن محمدی مجد از پژوهشکده تکنولوژی جهاد دانشگاهی به عنوان فناوران برتر کشور معرفی شدند.