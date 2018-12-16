به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین تجلیل از پژوهشگران نمونه کشور افزود: اگر ما بتوانیم در حوزه پژوهش پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم، آن موقع است که جوانان فکر میکنند میتوانند جامعه را تغییر دهند، این درحالی است که از ابتدای دولت کنونی در حوزه پژوهش پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم و میتوان گفت شرکتهای دانش بنیان وارد اقتصاد کشور شدهاند.
وی اضافه کرد: امیدوارم برای آینده خودمان و پژوهش و همچنین دانشگاههای کشور بتوانیم نقش مثبت و محوری در حوزه پژوهش ایفا کرده و جایگاههای آنها را ارتقاء دهیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان وارد اقتصاد کشور شدهاند، گفت: پیشرفت در حوزه پژوهش و اقتصاد سبب رشد کشور میشود.
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