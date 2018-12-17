افزایش آمار مصدومین تصادف در فارس/ موتور سیکلت باعث تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا مصباحی صبح دوشنبه در نشست خبری اهمیت رسیدگی به مصدومان ترافیکی افزود: مرکز فوریت های شهید رجایی از سال ۸۷ به عنوان تنها مرکز ترومای جنوب کشور شروع به فعالیت کرد که فاز اول با اعتبارات دولتی کار خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: خانواده مرحوم امتیاز به عنوان خیر وارد پروژه تکمیل بیمارستان شد و سال ۹۱ بهره برداری کل شد که ۳۶۰ تخت فعال داریم و گنجایش تا ۴۰۰ تخت هم وجود دارد.

مصباحی تصریح کرد: متوسط ضریب اشغال تخت ۷۵ درصد که هر روز حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ تخت سرویس دهی می شود.

وی تاکید کرد: ۹۳ درصد بیماران قبل از ۶ ساعت توسط پزشک ویزیت و تعیین تکلیف می شود و طی ۱۲ ساعت ۱۰۰ درصد بیماران ویزیت می شوند.

رئیس بیمارستان شهید رجایی شیراز افزود: مراجعین این بیمارستان از استانهای همسایه نیز خوزستان، هرمزگان، بوشهر و... هستند.

مصباحی در خصوص عمل های انجام شده در این بیمارستان، گفت:مصباحی ۱۲۰۰ عمل جراحی ارتوپدی ۳ هزار عمل جراحی عمومی، جراحی پلاستیک ۱۸۰۰ مورد، جراحی مغز و اعصاب ۱ هزار مورد، ۸۰۰ مورد جراحی فک و صورت در این مرکز انجام شده است.

وی افزود: طی ۸ ماه گذشته ۱۰ هزار و ۶۰۰ مورد بیمار تصادفی داشتیم که ۲ هزار و ۷۰۰ نفر زن بودند که ۷۰ درصد با اورژانس به این بیمارستان منتقل شدند.

رئیس بیمارستان شهید رجایی تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد مراجعین از استانهای دیگر هستند و اکثر بیماران مربوط به فارس است.

مصباحی ادامه داد: ۲۸۰۰ مورد رانندگان موتور، ۲۷۰۰ مصدوم سرنشین، ۲۲۰۰ نفر رانندگان خودرو، ۲۱۰۰ مورد عابرین پیاده و سرنشینان موتور ۸ مورد از مراجعین و مصدومین بیمارستان را شامل می شوند که ۴۸ درصد مراجعین تصادفات ناشی از موتور سیکلت بوده اند.

وی با اشاره به آمار فوتی ها در این بیمارستان نیز یادآور شد: کل فوت شدگان طی ۸ ماه ۲۶۸ مورد بود که ۱۷۵ نفر بیمارستان تصادفی بوده اند اما درصد مراجعین به این بیمارستان روبه رشد است که جای تاسف دارد.

رئیس بیمارستان شهید رجایی تصریح کرد: سال جاری در مقایسه با ۸ ماه سال گذشته حدود۳ تا ۴ درصد افزایش مراجعات داشتیم.

عضو ستاد حوادث ترافیکی استان فارس تاکید کرد: عمده علت تصادفات سهل انگاری رانندگان، نواقص راه و خودرو از علت های تصادفات مطرح می شود.

مصباحی افزود: عمده مصدومین مراجعه کننده به خصوص موتور سواران زیر ۳۰ سال هستند و بیش از ۹۰ درصد بیماران بحرانی، نجات پیدا کرده اند.

رئیس بیمارستان شهید رجایی شیراز تصریح کرد: ۷۰ درصد بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تصادفی هستند.

وی یادآور شد: برخی عمل های جراحی انجام شده در این بیمارستان در منطقه بی سابقه بوده است.