کتاب «بر تارک ثریای علم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بر تارک ثریای علم با موضوع چشمانداز پنجاه ساله مرجعیت علمی ایران در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر شد.
این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه جنبش نرمافزاری و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۴۵ صفحه و در ۹ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«چشمانداز بیستساله و جایگاه اول علمی منطقه»، «چشمانداز پنجاهسالهی تولید علم و مرجعیت علمی جهان»، «امکانپذیری تحقق مرجعیت علمی جهان»، «.گفتمان تولید علم در منظومهی فکری رهبر انقلاب»، «جایگاه «شاخص علم» در منظومهی اندیشهی رهبر انقلاب»، «زمینه و بافتار طرح گفتمان تولید علم»، «گفتمانسازی در نگاه رهبر انقلاب»، «تولید علم، دال مرکزی» و «آیندهی گفتمان تولید علم» عناوین گفتارهای ۹ گانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «آیندهپژوهی برای پنجاه سال در سطح ملی، از نوع آیندهنگری درازمدت است. ژاپنیها نیز که به آیندهنگری بلندمدت در دنیا معروفاند، همیشه برنامههای پنجاهساله داشتهاند. البته این بدان معنا نیست که این برنامهی پنجاهساله ثابت و غیرقابل تغییر است، بلکه برعکس، برنامههای درازمدت مبتنی بر آیندهنگری کاملاً پویاست.
ترسیم چشمانداز، بیانیهی مأموریت، نقشهی راه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و بررسی تهدیدها و فرصتهای پیش رو، بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک است. در یک سطح نازل و تفسیر رایج از رهبری سازمان، میتوان رهبر معظم انقلاب اسلامی را به عنوان یک استراتژیست، سیاستگذار کلان و سیستممن معرفی کرد که سازمان جمهوری اسلامی را رهبری میکند و چشمانداز، اهداف، شاخصهای مدیریت و راهبردهای حرکت آن را تعیین مینماید. همان طور که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز آمده است، مهمترین وظیفهی رهبری، تعیین سیاستهای کلان نظام است. اما در سطحی بالاتر و عمیقتر، میتوان از امامت امت اسلامی توسط ایشان بحث کرد که دانش فعلی مدیریت، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، فاقد ابزار و روش شناخت این موضوع است.
ما در اینجا، با همان زاویه نگاه اول، به چیستی و امکانپذیری اهداف مطرح در افق پنجاهسالهی مورد تأکید رهبر انقلاب میپردازیم و مسامحتاً آن را «چشمانداز پنجاهساله» مینامیم؛ هرچند هنوز به صورت یک سند تدوین و تصویب نشده است.»
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت کتاب با تخفیف ویژه و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۲۶۱۵۳۲۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند
نظر شما