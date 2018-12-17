به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کاظمی دبیر پنجمین دوره جشنواره جایزه تهران در نشست خبری این جشنواره که ظهر روز دوشنبه ۲۶ آذر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، بیان کرد: ما در نظر داشتیم تا در این اداره کل کارها بر مبنای پژوهش انجام شود. برنامه ریزی از سال ۹۲ صورت گرفت، شروع کار بر این بود که از پژوهش های برتر تهران تقدیر کنیم. سال اول نام این جشنواره جایزه تهران نبود، بلکه مراسم تجلیل از تهران پژوهان را برگزار کردیم. سال دوم نام آن را جایزه تهران گذاشتیم، حتی موسسه ای به نام خانه تهران پژوهان نیز ثبت شد. امسال پنجمین سال است که جشنواره پژوهشی در حوزه تهران و با موضوعاتی مانند تاریخ، میراث فرهئگی، شهرسازی، محیط زیست برگزار می شود. این موضوعات توسط هیات داوران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به ۱۷ نفر جوایز و نشان تهران اهدا می شود.

وی گفت: رشته های مورد بررسی در این برنامه، کتاب، پایان نامه، فیلم، تئاتر، خبرنگار، عکس، انتشارات برتر، گردشگری، معماری، محیط زیست و پیشکسوت در مطالعات تهران است که هر کدام از این موضوعات هیات داوران جدایی دارند. در دوره اول به ۹ نفر، دوره دوم به ۱۴ نفر، دوره سوم به ۱۲ نفر و دوره چهارم به ۱۵ نفر جایزه تهران تعلق گرفت.

کاظمی بیان کرد: هر ساله برنامه های جانبی نیز در کنار این جشنواره برگزار می شود. در سال های گذشته نمایشگاه عکس و نمایشگاه گنجینه ای از کتاب ها و اسناد تهران برپا شده بود. گنجینه اسناد تهران در واقع کتابخانه خوبی برای تهران پژوهان است.

وی تصریح کرد: پنجمین دوره جشنواره جایزه تهران سوم دی ماه ساعت ۱۵ در کاخ گلستان با حضور شهردار تهران، معاون سازمان میراث فرهنگی، احمد مسجدجامعی و مسئولان دیگر برگزار می شود.

کاظمی گفت: نمایشگاه اسناد قاجار مربوط به تهران در کاخ گلستان افتتاح شده است. برخی از این اسناد برای اولین بار رونمایی می شوند، مانند نامه ای که اهالی تهران در زمان مظفرالدین شاه نوشته و به وضعیت قمارخانه ها اعتراض کرده بودند. بازدید از این نمایشگاه تا سوم دی ماه رایگان است.

وی افزود: موزه تهران نیز با حضور شهردار تهران افتتاح شده است. همچنین اولین نمایشگاه هنری باستان شناسی تهران را نیز در نظر داریم برپا کنیم و عکس های آن در متروی خیابان مولوی نیز به نمایش گذاشته شود.

در ادامه این برنامه، محمد مهدی تدین مدیر مرکز آموزشی و فرهنگی دارالفنون نیز درباره بخش عکس این جشنواره گفت: از ۲ هزار و ۱۶۵ اثری که از ۸۷۳ عکاس دریافت شده است، ۱۳۶ اثر متعلق به ۱۱۲ هنرمند به مرحله داوری رسیده است. بیشتر این عکس ها با موضوع اماکن فرهنگی، تفرجگاه ها، بافت قدیم، محلات تهران، میراث فرهنگی، گردشگری و عکاسی خلاقانه بوده است. طی سه روز داوری این آثار انجام شده و قرار است که آثار منتخب چاپ شود. برخی از این آثار قدمتی بیش از نیم قرن دارند و برای اولین بار نمایش داده خواهند شد.

در این برنامه، مهسا وهابی دبیر علمی این جشنواره نیز گفت: جایزه تهران رتبه بندی نشده است و این یکی از مزیت های این جشنواره است. ما به ۱۷ نفر برگزیده جایزه خواهیم داد. شاید این جشنواره از لحاظ مالی اعتبار ویژه ای نداشته باشد اما می توان گفت که این جشنواره یک بار دیگر قبای تهران را به تن کرده است.