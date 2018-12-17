به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و هشتمین شب شعر طنز «قند و نمک» که به آیین گرامیداشت یاد و خاطره شاعر و طنزپرداز معاصر ایرانی، زندهیاد ابوالفضل زرویی نصرآباد اختصاص یافته است، سهشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۸ با حضور خانواده این شاعر پرآوازه و جمعی از نویسندگان، شاعران و دوستداران شعر و ادب در فرهنگسرای فردوس برگزار میشود.
در این مراسم که اجرای آن را سعید بیابانکی بر عهده دارد، اسماعیل امینی با ذکر خاطراتی از زندهیاد ابوالفضل زرویی و شرحی بر اشعار وی، به سخنرانی میپردازد و در ادامه شاعران نام آشنایی چون: ناصر فیض، شهرام شکیبا، صابر قدیمی، شروین سلیمانی، رضا احسان پور، روحالله احمدی، مهدی استاد احمد، فرامرز ریحان صفت، عبدالله مقدمی، علیرضا لبش، سعید طلایی و... شعرخوانی خواهند کرد.
محفل ادبی «قند و نمک» با هدف اعتلای شعر طنز، فراهم کردن فرصتی برای ارائه سرودههای طنزآمیز شاعران جوان، شناسایی، جذب و پرورش ادبی و خلاقیت جوانان هنرمند در مسیر ارتقای دانش و همچنین ایجاد شور و هیجان و فراهم کردن یک روز به یاد ماندنی و شاد برای شهروندان برگزار میشود که تا کنون ۷۷ محفل در آخرین سهشنبه هر ماه اجرا شده است.
دوستداران محافل ادبی برای حضور در این برنامه میتوانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند
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