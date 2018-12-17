نامزدهای جوایز لومیر فرانسه اعلام شد/ اودیار و نوئه میان نامزدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جوایز لومیر فرانسه روز دوشنبه ۱۷ دسامبر از فهرست نامزدهای بیست و چهارمین دوره خود رونمایی کرد.

در این دوره فیلم وسترن «برادران سیسترز» ساخته ژاک اودیار به همراه کمدی درام «مادمازل دوژونکیه» ساخته امانوئل موره، درام اقتباسی «شاگرد» به کارگردانی جین هِری و فیلم برنده جایزه ونیز «بازداشت» ساخته خاویر لگراند با ۴ نامزدی پیشتاز نامزدهای جوایز لومیر شدند.

جوایز لومیر در کشور فرانسه هم تراز جوایز گلدن گلوب در آمریکا است.

مراسم اهدای جوایز ۲۴مین دوره لومیر روز ۴ فوریه ۲۰۱۹ در موسسه جهان عرب در پاریس برگزار می شود.

فهرست نامزدهای ۵ پخش اصلی جوایز لومیر:

نامزدهای بهترین فیلم:

«آماندا» میخاییل هرس

«برادران سیسترز» ژاک اودیار

«گای» الکس لوتز

«مادمازل دوژونکیه» امانوئل موره

«شاگرد» جین هِری

نامزدهای بهترین کارگردان:

ژاک اودیار برای «برادران سیسترز»

جین هِری برای «شاگرد»

خاویر لگراند برای «بازداشت»

گاسپار نوئه برای «کلایمکس»

پیر سالوادوری برای «دردسر با تو»

نامزدهای بهترین بازیگر زن:

الودی بوشه برای «شاگرد»

سیسیل دفرانس برای «مادمازل دوژونکیه»

لیا دراکر برای «بازداشت»

ویرجینی اِفیرا برای «یک عشق غیر ممکن»

میلانی تیری برای «خاطرات جنگ»

نامزدهای بهترین بازیگر مرد:

رومن دوریس برای «مبارزات ما»

وینسنت لاکوست برای «آماندا»

وینسنت لیندون برای «در جنگ»

الکس لوتز برای «گای»

دنیس منشت برای «بازداشت»

بهترین فیلمنامه:

«قلقلکی های کوچک»

«شاگرد»

«مرد تازه کار»

«مادمازل دوژونکیه»

«دردسر با تو»