به گزارش خبرنگار مهر٬ فریده روشن پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه حول محور برگزاری نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» با اشاره به اینکه این نمایشگاه با همکاری اداره کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان و خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شده است٬ اظهار داشت: نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت» از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذرماه با هدف معرفی فرهنگ غنی ایرانی، اشتغالزایی بانوان هنرمند، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه مشاغل خانگی، خلاقیت، ایده پردازی، نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی استان اصفهان دایر است.

وی با بیان اینکه با ارایه آموزش‌های مهارتی می‌توان حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه را پر کرد، افزود: برگزاری نمایشگاه هایی از قبیل نمایشگاه «طعم مهارت» بهترین راهکار برای پر کردن این حلقه مفقوده است و می تواند این اهداف را در جامعه گسترش دهد.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان ادامه داد: خوشبختانه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی شناخته شده و ۱۹۶ رشته هنری دراصفهان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: اصفهان توانسته بسیاری از آثار تاریخی و صنایع دستی خود را در سازمان جهانی یونسکو ثبت کند و می توان گفت بیشترین ظرفیت در اختیار هنرمندان این استان به ویژه زنان اصفهانی است.

تاثیر مهارت آموزی در ایجاد اشتغال برای جوانان

روشن با اشاره به اینکه باید توجه ویژه‌ای به آموزش‌های مهارتی شود، بیان داشت: سیاست‌گذاران در تصمیم گیری‌های خود باید به این نقش مهم مهارتی توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه مهارت آموزی می تواند برای جوانان ایجاد شغل کند.

وی ادامه داد: آموزش‌های مهارتی،توجه به فرهنگ‌ سازی و فرهنگ کار دارای اهمیت است و به همین دلیل سال گذشته مصوبه ای را در شورای شهر در زمینه ستاد توسعه کسب و کار کارآفرینی تصویب کردیم.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در مصوبه ستاد کارآفرینی در مدیریت شهری مصوب شد که ۱۰۰ هزار نفر کارآفرین آموزش و تعلیم داده شوند، تصریح کرد: لازم است با تمام ارگان های متولی در انجام این فعالیت ارتباط برقرار شود و به منظور توسعه کسب و فرهنگ کار در جامعه و ایجاد کارآفرینی باید این هم افزایی میان ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف انجام می شد.

نمایش دستاوردهای بانوان در نمایشگاه «زندگی با طعم مهارت»

وی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارتباط خوبی را با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و خانه جوان برقرار کرد، گفت:نتیجه این تعاملات و همکاری‌ها برگزاری نمایشگاهی در حوزه آموزش‌های مهارتی است که در این مجموعه مراکز تخصصی فنی و حرفه ای از جمله مرکز تخصصی فناوری‌های نوین و مرکز تخصصی نساجی و مراکز خواهران دهنو، زینبیه و خوراسگان به آموزش های مهارتی، اشتغال زایی و مشاغل خانگی می پردازند و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه به نمایش می گذارند.

روشن با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی شهر اصفهان بر موضوع حمایت از بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد تاکید دارد، گفت: در این زمینه اداره کل فنی و حرفه‌ای آموزشگاه‌های آزاد که تحت نظر سازمان آموزش فنی وحرفه ای هستند مشارکت خوبی را در این بخش داشتند، اگر بیشتر کارها به بخش خصوصی واگذار شود کارها نتیجه بخش تر خواهد بود و اهداف اشتغال زایی بهتر دنبال می‌شود.

وی افزود: در سال جاری استانداردسازی آموزش‌ در فرهنگسراهای اصفهان در دستور کار قرار گرفت و آموزش‌های فنی و حرفه ای مطابق استانداردها در ساعت مشخص آموزش داده می شوند که این آموزش‌ها دارای کد بین‌المللی در جهان بوده و مدارک فنی و حرفه‌ای با ارائه این کد قابل قبول است.