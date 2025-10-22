به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با کارکنان و مسئولان این اداره دیدار و گفت‌وگو کرد و در سخنان خود با اشاره به نقش مؤثر آموزش‌های مهارتی در اشتغال‌زایی جوانان گفت: در حال حاضر از جمعیت یک‌میلیون و ۷۲۰ هزار نفری استان، ۵۵ هزار نفر کارمند هستند، اما بسیاری از جوانان علاقه‌مندند صرفاً وارد بدنه اداری شوند.

وی افزود: مسیر مهارت‌آموزی و کارآفرینی می‌تواند راهگشای مشکلات اشتغال باشد.

نماینده ولی‌فقیه با بیان اینکه در سال‌های اخیر توجه به مهارت و کارآفرینی در کشور افزایش یافته است، افزود: تشکیل دانشگاه ملی مهارت و ادغام آن با دانشگاه فنی و حرفه‌ای، اقدامی مؤثر در جهت توسعه آموزش‌های کاربردی بوده که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از ضعف ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز مهارتی تصریح کرد: رابطه دانش آکادمیک با مهارت‌های عملی باید تقویت شود و امروز آموزش‌های فنی در فضای واقعی کار و تعامل با دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های بالای مراکز فنی و حرفه‌ای در استان گفت: در سفرهای مختلف به شهرستان‌هایی همچون بانه، مریوان و دهگلان شاهد فعالیت جوانانی هستیم که با راه‌اندازی کارگاه‌های بزرگ، زمینه اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را فراهم کرده‌اند و این نشان می‌دهد که با اراده و پشتکار، کارهای بزرگی می‌توان انجام داد.

وی پیشنهاد داد که نشست مشترکی میان کارکنان اداره کل فنی و حرفه‌ای و اساتید دانشگاه ملی مهارت برگزار شود تا تعامل و تبادل تجربیات میان دو مجموعه افزایش یابد.

نماینده ولی‌فقیه در پایان با تأکید بر نقش روحیه جهادی در عبور از مشکلات کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در بزنگاه‌های تاریخی نشان داده که می‌تواند از تنگناهای شدید عبور کند و امروز نیز با تکیه بر توان داخلی، نیروی انسانی متخصص و جوانان با انگیزه، می‌توان بر چالش‌ها فائق آمد.