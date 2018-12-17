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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

رئیس فدراسیون وزنه برداری در اراک:

دختران وزنه بردارکشور برای نخستین بار درمسابقات آسیایی حضوریافتند

دختران وزنه بردارکشور برای نخستین بار درمسابقات آسیایی حضوریافتند

اراک- رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: حضور بانوان وزنه‌ بردار کشور در رقابت های برون مرزی در دستورکار فدراسیون است وامسال برای اولین بار دختران وزنه بردار کشور در رقابت های آسیایی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس هیات وزنه‌برداری استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: با معرفی رسمی نایب رئیس و مسئول ورزش بانوان هیات‌ های وزنه‌ برداری استان های کشور و بهره گیری از حمایت های معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در بدنه مدیریتی ورزش وزنه برداری، استان ها می توانند فعالیت خود را در بخش وزنه برداری بانوان آغاز کنند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور با اشاره به ظرفیت و توان ورزش بانوان در رشته‌های مختلف ورزشی افزود: وزنه برداری نیز با مجوزهای اخذ شده، از این ظرفیت‌ها برای حضور در رقابت های بین المللی، آسیایی و المپیک بهره‌مند خواهد شد.

مرادی بیان داشت: سهمیه ایران در مسابقات المپیک آینده دو وزنه بردار تعیین شده است و برنامه ریزی مناسب و تمهیدات لازم برای حضور قدرتمند وزنه‌ برداران کشور در این رقابت‌ ها اندیشیده شده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور خاطرنشان کرد: مسابقات کوالی فایو المپیک و جام فجر اسفند ماه سال جاری به میزبانی استان خوزستان و شهر اهواز با عنوان گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: برای حضور و بالابردن کیفیت این مسابقات، به تمامی کشورهایی که در المپیک حضور دارند دعوتنامه ارسال شده است و تیم ملی ایران نیز در این رقابت ها حضور دارد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور خاطرنشان کرد: برای اولین بار، وزنه برداران بانوی ایران در سال جاری در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با پوششی که مورد تایید وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون جهانی بود، با چهار ورزشکار در مسابقات آسیایی حضور یافتند و در بین ۱۵ تیم شرکت‌ کننده مقام نهم را کسب کردند.

کد مطلب 4487859

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